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19:18 (мск), источник: Газета.Ру

Кубанский повар сварил 1 101 литр борща и попал в Книгу рекордов России

Кубанский повар Владимир Землянов попал в Книгу рекордов России после того, как приготовил 1 101 литр борща. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Для того, чтобы приготовить это блюдо, кубанская команда потратила 80 кг местного лука и моркови, 120 кг картофеля, 100 кг мяса, 100 кг свежей капусты, 80 кг свеклы, 25 кг помидоров, 50 кг томатной пасты, 20 кг болгарского перца и 5 кг зелени.

«Я — коренной житель Краснодарского края и могу со стопроцентной уверенностью утверждать, что на Кубани борщевой набор самый доступный», — рассказал повар Владимир Землянов.

Приготовленное им традиционное кубанское блюдо попало в Книгу рекордов России. Повар допустил, что в будущем, возможно, попробует побить свой собственный рекорд.

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