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19:56 (мск), источник: РБК

Главный инфекционист США предупредил об ухудшении ситуации с COVID-19

Из-за распространения штамма коронавируса «дельта» ситуация с заражениями в США будет ухудшаться, но страну вряд ли ждет новый локдаун, заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи в интервью телеканалу ABC News.

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Источник: AP 2021

«Я не считаю, что мы застанем новые локдауны. Я полагаю, у нас есть достаточная доля населения страны, не такая, чтобы победить вспышку болезни, но, как я верю, достаточная, чтобы не позволить нам попасть в ситуацию, в какой мы были прошлой зимой. Однако ситуация будет ухудшаться», — сказал Фаучи.

Он отметил, что в США до сих пор есть 100 млн человек, которым можно вакцинироваться, но которые этого не делают. По словам Фаучи, сейчас в стране наблюдается распространение коронавируса среди непривитых граждан.
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Недавнее исследование вспышки коронавируса в городе Провинстаун (штат Массачусетс) показало, что доминирующий в стране штамм «дельта» способен также распространяться среди полностью привитых людей, пишет ABC. При этом заражение после вакцинации протекает в подавляющем большинстве случаев легко — без госпитализаций и смерти.

Тем не менее эти данные побудили Центры по контролю и предотвращению заболеваний США (CDC) рекомендовать вакцинированным гражданам носить маски в районах с высоким риском распространения COVID-19.

Президент США Джо Байден 29 июля также объявил о новой политике вакцинации всех федеральных работников и местных подрядчиков, требующей от них «подтверждения своего статуса вакцинации». Кто не прошел полную вакцинацию, теперь должен носить маску на работе и дважды в неделю проходить тестирование.

С начала пандемии в США, согласно данным Университета Джонса Хопкинса, было выявлено более 335,7 млн случаев COVID-19, умерли 629 тыс. человек. США продолжают лидировать по заболеваемости и смертям.

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