10:00 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Больным назначают самоснабжение
Минздрав разрешил больницам лечить за счет благотворительных фондов и самих пациентов.
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Минздрав позволил медучреждениям беспрепятственно применять лекарства, приобретенные пациентами или «иными организациями», говорится в приказе, опубликованном на портале нормативных правовых актов. Изменения внесены в правила обязательного медицинского страхования. Они позволят пациентам использовать в стационарах препараты, купленные, например, за счет средств федерального бюджета по программе «14 высокозатратных нозологий», региональных бюджетов, а также лекарства, переданные благотворителями.
В частности, медицинский адвокат Алексей Горяинов рассказывает, что размер финансовой санкции в отношении больницы составлял 50% стоимости за каждый случай оказания медицинской помощи в подобных обстоятельствах.
О том, что ФФОМС может сократить финансирование или вовсе отказаться оплачивать государственным клиникам стационарную медпомощь пациентам, лечащимся своими препаратами, «Ъ» рассказал в июне. В ФФОМС тогда заявили, что вносят правки в новый порядок контроля медпомощи, чтобы избежать неоднозначной трактовки пункта приказа, вызвавшего негативную реакцию пациентов и благотворителей.
Вопрос легализации применения личных препаратов пациента в стационарах стоял давно и «очень остро», говорит сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев. Проблема актуальна, например, для больных с онкогематологией, рассеянным склерозом, онкологией и «многих других».
Господин Жулев отмечает, что возникало противоречие: с одной стороны, в фонде ОМС не хватает средств, с другой — «обрубаются» пути применения лекарств, полученных из альтернативных источников.
По словам директора Фонда борьбы с лейкемией Анастасии Кафлановой, в 2020 году организация закупила препараты на сумму более чем 21 млн руб. (в том числе лекарства для пациентов стационаров и тех, кто лечится амбулаторно). «Некоторых лекарств нет в аптеках, некоторые входят в перечень ЖНВЛП, но по другому заболеванию, получить его бесплатно человек не может. Бывает, что регионы не хотят покупать препарат или ведут долгие торги, тогда подключаемся мы, чтобы не терять времени», — объясняет госпожа Кафланова. Фонд работает по трехсторонним договорам, где есть заказчик (фонд), поставщик и получатель (аптека лечебного учреждения). Чаще всего проблемы возникали, когда клиника обращалась в организацию впервые и просила срочно обеспечить пациента препаратами: «На подписание такого договора с больницей уходит обычно около трех недель, говорит Анастасия Кафланова.— Зачастую у пациентов нет этого времени. Были случаи, когда врачи отказывались принимать препарат, если мы предлагали купить его по той же схеме, но заказчиком была бы не аптека, а сам больной.
В то же время член правления фонда AdVita (помогает людям с онкологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями) Елена Грачева полагает, что поправки «стратегически ничего не изменят». Президент всероссийского общества онкогематологии «Содействие» Лилия Матвеева также отмечает, что врачи и пациенты, как правило, «находили
Юрий Жулев сомневается, что поправки обеспечат «полную легализацию» препаратов пациента в стационарах: «Мало не наказать, надо еще ввести механизм оплаты такой услуги — работы медсестры и врача, причем в систему ОМС, а не из кармана пациента». Господину Жулеву известны прецеденты, когда регион устанавливал тариф на использование в условиях стационара личных лекарств больных. Кроме того, подчеркивает он, не следует рассматривать эти изменения «как попустительство вымогательства» покупки препаратов за свои деньги: «Если пациент поступает в больницу, у него нет препарата и фонд не может его купить, все же остается неукоснительное требование закона о том, что медучреждение должно обеспечить человека лечением за счет средств ОМС».
Наталья Костарнова