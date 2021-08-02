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09:00 (мск), источник: РБК

ВЦИОМ увидел снижение политической активности до минимума за 17 лет

В 2021 году об участии в выборах заявили только 22% россиян, в 2004-м таких было 55%. При этом растет интерес к общественной жизни: только 45% опрошенных заявили, что никогда в ней не участвовали.

Источник: Reuters

Политики и общественники

Незадолго до думских выборов число россиян, ходивших на выборы, достигло минимума за 17 лет измерения, следует из исследования ВЦИОМа «Социальная и политическая активность россиян: мониторинг» (есть у РБК). Если в 2004 году среди опрошенных 55% говорили, что участвовали в тех или иных выборах, то за время изучения уровень постоянно снижался (до 32% в 2006 году и 27% в 2011-м). В 2021-м об участии в выборах заявили только 22% респондентов. За 17 лет сократилось и число тех, кто проводил избирательные кампании, — с 8 до 6%, а также тех, кто участвовал в митингах и пикетах — с 5 до 3%.

Как считали

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 11 июля среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью, данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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Одновременно по сравнению с прошлыми годами относительно небольшое количество респондентов признались, что вообще никогда не участвовали в общественной жизни. Если в 2011 году таких был 61%, то сейчас — только 45%. Тем не менее самыми активными в общественной жизни россияне были, судя по опросу, в 2004 и 2007 годах (тогда о неучастии в ней рассказали всего 32 и 39% соответственно). Наиболее пассивно россияне вели себя в 2006 и 2011 годах: не участвовали в общественной и политической жизни 52 и 61% опрошенных.

За 17 лет в два раза выросла активность россиян по участию в коллективных обращениях/петициях (с 4 до 8%), также удвоилось число людей, занимавшихся сбором средств и вещей для людей в сложном положении (с 9 до 20%). За последние десять лет в три раза больше людей начали участвовать в домовых комитетах и местном самоуправлении. В разы увеличилось и количество россиян, участвующих в общественных и профсоюзных организациях. Количество участников религиозных организаций выросло с 0 до 3% с 2011 года.

Почему не участвуют

В 2021 году свое нежелание участвовать в общественной и политической жизни россияне чаще всего объясняли отсутствием времени (28%). На втором месте в списке причин — мнение, что политикой должны заниматься только профессионалы (20%), и доверие президенту страны (19%).

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Еще 16% уверены, что их участие в политике ничего не изменит. Этот показатель достиг минимума с 2007 года: тогда треть опрошенных была уверена, что никак не сможет повлиять на ситуацию в стране. Тогда этот показатель был главной причиной отказа от участия в политике. Показатель доверия к президенту вырос за 14 лет почти в два раза, в 2007 году он составлял 10%.

Минимальное количество людей с 2007 года — всего 15% — рассказали, что политическая и общественная жизнь им не интересны. В 2007-м этого мнения придерживались 20% людей, в 2011-м — 36%. Также минимума достиг и процент россиян, уверенных, что в политике «приличным людям делать нечего». Сейчас в это верит 1% россиян, в 2011-м — 2%, в 2007-м — 6%. Зато максимального уровня — 10% — достигло количество россиян, которые говорят, что в стране нет общественных организаций и политических партий, которым можно было бы доверять. Ранее, в 2011 и 2007 годах, таких было 7 и 6% соответственно.

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