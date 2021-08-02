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10:07 (мск), источник: Югополис

В Анапе пасечник голыми руками разобрал улей диких пчел (видео)

В рое было около семи тысяч насекомых.

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Жительница Анапы рассказала об удивительном пасечнике, который не побоялся разобрать улей диких пчел голыми руками. Насекомые собрались во дворе частного дома.

«По фильмам помнила, что на пасеку одевались так, как в последнее время приходили к ковидным больным. Каково же было моё удивление, когда приехала семейная пара пасечников, и за час рой из семи тысяч насекомых сняла вручную!» — восхитилась она на своей странице в Instagram.

Женщина рассказала, что пасечник специально снял футболку, чтобы своим запахом не привлекать пчел. Одно насекомое все-таки его ужалило, но, по словам хозяйки участка, мужчина этого даже не почувствовал.

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