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09:45 (мск), источник: Ведомости

В России начали выплачивать родителям школьников по 10 000 рублей

Родителям российских школьников 2 августа начали выплачивать единовременную выплату в размере 10 тыс. руб. Указ о выплате средств семьям с детьми в возрасте от шести до 18 лет ранее подписал президент России Владимир Путин.

Источник: Reuters

28 июля глава государства поручил начать перечислять выплаты на две недели раньше — со 2 августа.

Согласно указу, единовременная выплата осуществляется на каждого ребенка и, в частности, не относится к доходам, на которые может быть обращено взыскание по исполнительным документам. Получатели единовременной выплаты вправе обратиться в Пенсионный фонд Российской Федерации за назначением такой выплаты до 1 ноября 2021 г.

Для получения выплаты дети должны иметь российское гражданство и достигнуть шести лет не позднее 1 сентября 2021 г. По оценкам властей, выплату получат родители свыше 20 млн детей.

В апреле в ходе обращения к федеральному собранию президент заявил, что пандемия коронавируса обострила проблему социального неравенства. В связи с чем он, в частности, дал поручение правительству подготовить комплексную систему мер поддержки семей.

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