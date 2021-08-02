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10:53 (мск), источник: Известия

Ученые обнаружили сходства между геномами человека и кота

Американские ученые из Университета Миссури обнаружили сходство геномов человека и кошки. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Trends in Genetics.

Источник: СС0/Daga_Roszkowska

Как отметил автор исследования, доцент Колледжа ветеринарной медицины Университета Миссури Лесли Лайонс, за исключением приматов, сравнение кошек и людей является «одним из самых близких». По мнению Лайонс, кошки часто недооцениваются учеными, а между тем в некотором смысле организация генома кошки во многом схожа с геномом человека.

«Люди склонны либо любить их, либо ненавидеть, кошки часто недооцениваются научным сообществом», — пишет эксперт.

Выяснилось, что у кошек более похожий на человеческий интервал между генами, что, полагают ученые, поможет расшифровать, что происходит с людьми.

Кошки также привязаны к человеку и более доступны для изучения, чем, к примеру, приматы.

Геномика кошек обладает огромным потенциалом и многообещающими для развития медицины человека и биологии млекопитающих, резюмирует исследователь.

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21 июля сообщалось, что исследователи из швейцарского Института инфекционных заболеваний и Института вирусологии и иммунологии при Бернском университете, изучив в лабораторных условиях способность коронавирусной инфекции проникать в клетки дыхательных путей различных животных, выяснили, что кошки и обезьяны оказались наиболее восприимчивыми к коронавирусу, пишет «Газета.ру».

Среди групп животных вирус эффективно инфицировал респираторные только этих животных, однако ученые не обнаружили явных признаков нуклеотидных переходов, необходимых для полноценного развития у животных коронавирусной инфекции.

Ранее, в апреле, австралийские ученые выяснили, что альпаки способны вырабатывать антитела к человеческим коронавирусам.

В ответ на инфекцию у альпак формировались уникальные нанотела, которые блокировали человеческие коронавирусы — и SARS-CoV-2, и его ранний вариант SARS-CoV. При этом нанотела также были способны бороться с известными мутациями коронавируса, сообщили ученые.

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