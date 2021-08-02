Американец поджег свою машину, пытаясь «отпугнуть медведя»

Данную версию мужчина 30 лет сообщил прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции. Однако был ли медведь на самом деле — неизвестно.
По словам полицейских, в этих краях хищники действительно водятся, и даже иногда нападают на людей, но на момент происшествия никаких животных поблизости не было.
Поджигателя, который вел себя неадекватно, доставили в больницу для медицинского освидетельствования. После этого выяснилось, что он находится под воздействием наркотических веществ.
Мужчину арестовали, обвинив в употреблении наркотический средств, а также в поджоге, так как с автомобиля огонь мог перекинуться на окружающую местность.
Полицейские опубликовали фотографию Ford с обгоревшим капотом и сопроводили ее следующим комментарием: «Мы очень ценим дополнительные возможности попрактиковаться с огнетушителями, но, если кому-то интересно — нет, вы не должны разжигать огонь на капоте автомобиля, чтобы отпугнуть медведей».