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11:45 (мск), источник: Газета.Ру

Американец поджег свою машину, пытаясь «отпугнуть медведя»

Мужчина поджег капот своей машины, пытаясь отпугнуть медведя, который преградил ему дорогу. Об этом рассказал Калифорнийский дорожный патруль в своем аккаунте на Facebook.

Источник: Калифорнийский дорожный патруль

Данную версию мужчина 30 лет сообщил прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции. Однако был ли медведь на самом деле — неизвестно.

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По словам полицейских, в этих краях хищники действительно водятся, и даже иногда нападают на людей, но на момент происшествия никаких животных поблизости не было.

Поджигателя, который вел себя неадекватно, доставили в больницу для медицинского освидетельствования. После этого выяснилось, что он находится под воздействием наркотических веществ.

Мужчину арестовали, обвинив в употреблении наркотический средств, а также в поджоге, так как с автомобиля огонь мог перекинуться на окружающую местность.

Полицейские опубликовали фотографию Ford с обгоревшим капотом и сопроводили ее следующим комментарием: «Мы очень ценим дополнительные возможности попрактиковаться с огнетушителями, но, если кому-то интересно — нет, вы не должны разжигать огонь на капоте автомобиля, чтобы отпугнуть медведей».

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