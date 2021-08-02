15:30 (мск), источник: Газета.Ру
В США нашли доказательства утечки COVID-19 из уханьской лаборатории
Что следует из отчета республиканцев об утечке коронавируса из лаборатории Уханя.
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В США нашли доказательства искусственного происхождения COVID-19 в лаборатории Уханя — это следует из отчета республиканцев из нижней палаты американского Конгресса. По мнению авторов исследования, китайские ученые проводили «невидимое» изучение «мутаций с приобретением функций», итогом чего стало появление SARS-CoV-2. А также его утечка — причем еще ранней осенью 2019 года.
США продолжают свое расследование по происхождению SARS-CoV-2, а именно — ищут подтверждение теории так называемой «лабораторной утечки». Последние выводы, сделанные республиканцами из Палаты представителей, говорят о том, что опасный вирус действительно мог быть создан искусственно, пишет The Hill со ссылкой на третью часть отчета члена комитета по иностранным делам Майкла Маккола.
В нем, в частности, утверждается, что вирус на самом деле начал распространяться не с рынка морепродуктов Хуанань, а в WIV (Уханьский институт вирусологии). Конгрессмен уточнил, что в подтверждение этому есть «неоспоримые доказательства», однако содержание его отчета основано скорее на косвенных свидетельствах и фактах из открытых источников.
Тем не менее исследователи уверяют, что китайские ученые проводили исследования «мутаций с приобретением функции» (gain-of-function), причем делали это в небезопасных условиях — за несколько месяцев до появления COVID-19 в лаборатории шел ремонт. Указывается в том числе на просочившиеся в прессу телеграмму Госдепартамента от 2018 года, в которых США выражали обеспокоенность относительно безопасности процедур и управления в WIV.
Как говорится в отчете, первые случаи COVID-19 были зафиксированы еще в
Республиканцы уверены, что для сокрытия факта генетических манипуляций с вирусом ученым помогла изобретенная еще в 2005 году технология «невидимой» сборки генома вирусов Ральфа Барика из Университета Северной Каролины, и уже в 2017-м в WIV начали создавать вирусы без следов генетических модификаций. Научное сообщество склоняется к тому, что вирус не мог быть создан искусственным путем как раз потому, что исследования показали отсутствие у него соответствующих маркеров, но эти выводы авторы отчеты называют «неискренними». Сам Барик говорил в 2020 годы, что вирусы можно создавать без следов, но все ответы кроются в архивах лаборатории Уханя.
Маккол в заключении также говорит о необходимости выработки закона, который позволит наложить санкции на официальных лиц Коммунистической партии Китая и ученых, которые, вероятно, препятствовали оперативному реагированию на пандемию. Об этом ранее также говорил британский профессор сэр Джереми Фаррар.
«Администрация Байдена совместно с ВОЗ и другими странами уже использовала дипломатию и пыталась убедить китайцев к сотрудничеству. Они дали нам свой отрицательный ответ. Что дальше? Пока неизвестно, как они собираются заставить Китай сотрудничать, а затем, если китайцы откажутся, что они собираются с этим делать. Кроме того, они на самом деле не объяснили, как эта проблема вписывается в более широкие отношения США и Китая», — констатировал Энтони Руджеро, старший научный сотрудник Фонда защиты демократий.
Впервые гипотеза искусственного происхождения SARS-CoV-2 была опубликована американскими СМИ — в сообщениях говорилось, что в Ухане велась работа по созданию биологического оружия. Вскоре другие СМИ предположили, что это маловероятно, поскольку для этих целей WIV вряд ли подходит.
Основным направлением исследований продолжает оставаться передача вируса от животного (предварительно, от летучей мыши) к человеку, но не все с этим согласны.
Больше других озабочены проблемой возникновения COVID-19 Соединенные Штаты, поводом к этому стал отказ правительства КНР пускать иностранных ученых в WIV в начале пандемии. Еще при Дональде Трампе американская разведка вместе с британскими коллегами начала свое разбирательство, а при Байдене силы на это были расширены. The Wall Street Journal в июне писал, что расследование в тупике, и новых сведений, которые могли бы доказать причастность Китая к пандемии, у разведчиков нет. Ориентировочно в
КНР всячески отвергает попытки Вашингтона обвинить их в «лабораторной утечке» вирус и сформировавшееся недоверие к лаборатории связывает с политическим давлением на Пекин, параллельно утверждая, что США оказывают влияние на Всемирную организацию здравоохранения и экспертную группу.
Это стало ответом на предложенные главой ВОЗ Тедросом Гебрейесусом меры по проверке лаборатории Уханя, рядом с которыми были обнаружены первые больные коронавирусом.
Жанна Однозеркина