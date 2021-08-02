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15:57 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

Какие правила для туристов теперь действуют в Краснодарском крае

Вакцинация отправилась на курорты.

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Источник: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Непривитым туристам предлагают вакцинироваться на Кубанских курортах, но пункты вакцинации есть не везде. По новым правилам, теперь жить в отелях и санаториях Краснодарского края разрешается только при наличии сертификата о вакцинации или перенесенной болезни. Приехать на курорт можно и без прививки, но в течение трех дней турист обязан вакцинироваться в местном пункте. Как и где можно получить вакцину? И как новые правила повлияли на туротрасль? Расскажет Даниил Бабкин

900 тыс. туристов планируют принять власти Сочи в последний месяц лета. Это почти на 0,5 млн меньше, чем в 2019 году. Сказались и опасения из-за кронавируса, и обязательная вакцинация, которая вступила в силу 1 августа. Приехать на курорты Кубани можно и без сертификата при наличии отрицательного ПЦР-теста, но в течение трех дней придется посетить местный прививочный пункт.

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Таких в Сочи больше 30, один из самых популярных — в торговом центре «МореМолл», говорит заместитель главного редактора «Ъ-Кубань» Алексей Белянин: «Свободный проход организован в больницах, где размещены пункты вакцинации. Мобильный пункт есть не только в “МореМолле”. Не так давно его развернули в гостинице “Жемчужина”. Это одна из крупнейших гостиниц в Старом Сочи. Всего в городе работает 31 пункт вакцинации. Из них 13 — это мобильные, где приходить могут все желающие. Бывает, что есть очереди, заканчиваются вакцины, но в целом довольно ровно все проходит».

Туристов, которые не сделали прививку в течение трех дней после заселения, ждут штрафы до 30 тыс. руб. При этом в администрации Сочи отметили, что невакцинировавшихся выгонять из отелей не будут, но в случае заболевания применят санкции. Однако уже сейчас почти все отдыхающие приезжают с сертификатами или медотводом, говорит управляющий отеля «Портобелло» в Сочи Алексей Кутчер: «Когда гости заселяются к нам в отель, их изначально информируют о том, что необходимо иметь COVID-документы — справку о вакцинации или ПЦР-тест. Гости добровольно ставят подпись под согласием на то, что в течение трех дней они примут какие-то меры по вакцинации. Естественно, портье им говорят, где это можно сделать. В Сочи такая возможность есть абсолютно в любой клинике, даже в торговых центрах, таких как “МореМолл”. Поэтому сложностей мы в этом не видим никаких».

При этом 99% гостей либо сделали прививку, либо переболели.
Алексей Кутчер

Однако в некоторых районах возможности сделать прививку нет, чтобы добраться до ближайшего пункта вакцинации, придется потратить несколько часов, рассказал управляющий сети отелей Lazarevka Family Владимир Иванов: «Пунктов вакцинации, куда турист мог бы просто с улицы зайти, в Лазаревском нет, есть только государственные поликлиники, в которые можно попасть по записи. Поэтому турист, прибывающий в Лазаревское, прививку сделать не может, ближайший находится в Сочи и Адлере. Туда надо ехать полтора-два часа на электричке ехать. Хорошо, что практически 100% людей приезжает с прививками».

Некоторые гостиницы организовали пункты вакцинации на месте. Они открылись, когда на Кубани обязали привить 60% работников туротрасли, и сейчас продолжают работать для непривитых туристов. Например, такая система действует в санатории «Заполярье», рассказал его гендиректор Сергей Меренков: «Действительно, для гостей созданы некие сложности. Предполагаем, что какие-то единичные случаи будут, когда гости будут приезжать без сертификатов, без прививок. Но у нас в городе очень много пунктов вакцинации. Они работают и в поликлиниках, и в гостиницах. Даже у нас есть пункт, мы прививаем своих сотрудников и тех гостей, которые приезжают без прививки».

Брони отменяют порядка 5%, в каких-то гостиницах до 10−15%, слышал об этом на совместных совещаниях. Это очень существенно для августа. Какие-то компенсации с другими гостями были, но не полные.
Сергей Меренков
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В некоторых сегментах процент отмены броней еще выше, рассказал вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов: «Думаю, что порядка 20−30% брони отменены. Это сильно зависит еще от сегмента рынка. Думаю, что в высоком сегменте ситуация получше, в экономичном — хуже. Плюс все-таки многие ждут, что будут послабления, и поэтому те, у кого отдых приходится на вторую половину августа, пока надеются, что все как-то разрешится. Думаю, мы еще увидим отмены брони, если ничего не изменится».

О том, что заселиться в отели, гостиницы, пансионаты и санатории Кубани без прививки не получится, стало известно в конце июня. Тогда представители туротрасли называли ситуацию катастрофой. Сейчас оценки менее эмоциональные. Тем не менее, эксперты отмечают, что существенная часть прибыли может уйти в частный сектор, где на сертификат вакцинации часто закрывают глаза.

Елизавета Скобцова

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