15:57 (мск), источник: Коммерсантъ-FM
Какие правила для туристов теперь действуют в Краснодарском крае
Вакцинация отправилась на курорты.
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Непривитым туристам предлагают вакцинироваться на Кубанских курортах, но пункты вакцинации есть не везде. По новым правилам, теперь жить в отелях и санаториях Краснодарского края разрешается только при наличии сертификата о вакцинации или перенесенной болезни. Приехать на курорт можно и без прививки, но в течение трех дней турист обязан вакцинироваться в местном пункте. Как и где можно получить вакцину? И как новые правила повлияли на туротрасль? Расскажет Даниил Бабкин
900 тыс. туристов планируют принять власти Сочи в последний месяц лета. Это почти на 0,5 млн меньше, чем в 2019 году. Сказались и опасения
Таких в Сочи больше 30, один из самых популярных — в торговом центре «МореМолл», говорит заместитель главного редактора «Ъ-Кубань» Алексей Белянин: «Свободный проход организован в больницах, где размещены пункты вакцинации. Мобильный пункт есть не только в “МореМолле”. Не так давно его развернули в гостинице “Жемчужина”. Это одна из крупнейших гостиниц в Старом Сочи. Всего в городе работает 31 пункт вакцинации. Из них 13 — это мобильные, где приходить могут все желающие. Бывает, что есть очереди, заканчиваются вакцины, но в целом довольно ровно все проходит».
Туристов, которые не сделали прививку в течение трех дней после заселения, ждут штрафы до 30 тыс. руб. При этом в администрации Сочи отметили, что невакцинировавшихся выгонять из отелей не будут, но в случае заболевания применят санкции. Однако уже сейчас почти все отдыхающие приезжают с сертификатами или медотводом, говорит управляющий отеля «Портобелло» в Сочи Алексей Кутчер: «Когда гости заселяются к нам в отель, их изначально информируют о том, что необходимо иметь
При этом 99% гостей либо сделали прививку, либо переболели.
Однако в некоторых районах возможности сделать прививку нет, чтобы добраться до ближайшего пункта вакцинации, придется потратить несколько часов, рассказал управляющий сети отелей Lazarevka Family Владимир Иванов: «Пунктов вакцинации, куда турист мог бы просто с улицы зайти, в Лазаревском нет, есть только государственные поликлиники, в которые можно попасть по записи. Поэтому турист, прибывающий в Лазаревское, прививку сделать не может, ближайший находится в Сочи и Адлере. Туда надо ехать
Некоторые гостиницы организовали пункты вакцинации на месте. Они открылись, когда на Кубани обязали привить 60% работников туротрасли, и сейчас продолжают работать для непривитых туристов. Например, такая система действует в санатории «Заполярье», рассказал его гендиректор Сергей Меренков: «Действительно, для гостей созданы некие сложности. Предполагаем, что
Брони отменяют порядка 5%, в
каких-тогостиницах до 10−15%, слышал об этом на совместных совещаниях. Это очень существенно для августа. Какие-токомпенсации с другими гостями были, но не полные.
В некоторых сегментах процент отмены броней еще выше, рассказал
О том, что заселиться в отели, гостиницы, пансионаты и санатории Кубани без прививки не получится, стало известно в конце июня. Тогда представители туротрасли называли ситуацию катастрофой. Сейчас оценки менее эмоциональные. Тем не менее, эксперты отмечают, что существенная часть прибыли может уйти в частный сектор, где на сертификат вакцинации часто закрывают глаза.
Елизавета Скобцова