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13:00 (мск), источник: Новости Mail.ru

Дальнобойщики устроили челлендж с завариванием чая при помощи фуры

Такое под силу только настоящим профессионалам

Европейские дальнобойщики устроили в соцсетях необычный флешмоб #teabagchallenge. Задача этого челленджа — опустить чайный пакетик, привязанный к фуре, в кружку с кипятком, которая стоит на земле.

#theabagchallenge #accepted ????

Опубликовано Niels Broekhuizen Вторник, 13 июля 2021 г.

От водителя требуется максимальная концентрация и профессионализм, ведь отклонение от курса всего на сантиметр гарантированно закончится провалом.

Челлендж многим понравился, но успеха в нем добились пока лишь единицы. Самым знаменитым участником стал 49-летний голландский водитель с 30-летним стажем Йохан Гротебор. В конце июля он опубликовал на своей странице на Facebook ролик, в котором удачно заварил чайный пакетик, управляя 24-метровой фурой.

#theabagchallenge# accepted ? Met Maarten Ebrecht ?

Опубликовано Johan Groteboer Среда, 21 июля 2021 г.

После того, как его ролик стал вирусным, с мужчиной связались журналисты издания Zenger News, которым он рассказал, что успеха в челлендже добился не сразу. По словам Гротебора, ему потребовалось несколько попыток, чтобы приловчиться и попасть пакетиком в стакан. О своем успехе голландец сказал: «Это один из самых больших автомобилей на дороге. Думаю, именно поэтому видео стало таким популярным».

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Екатерина Гура

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