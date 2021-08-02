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17:25 (мск), источник: Life.ru

ФАС согласовала цену на новую упаковку вакцины «Ковивак»

При этом стоимость одной дозы препарата составляет 433 рубля, а в новой упаковке их содержится 50.

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Источник: РИА "Новости"

ФАС согласовала предельную отпускную цену на новую упаковку вакцины от коронавируса «Ковивак». Так, стоимость 50 доз составит 21 тысячу 650 рублей.

«Новая форма выпуска вакцины содержит 50 доз. Цена за 50 доз составит 21 тысячу 650 рублей, что соответствует ранее согласованным ценам (433 рубля за одну дозу)», — говорится в сообщении антимонопольного ведомства.

Препарат, который разработал центр имени Чумакова, зарегистрировали в России 20 февраля. «Ковивак» выпускается в форме суспензии для внутримышечного введения. Основной особенностью вакцины является то, что в ней используется цельный вирус. Прививку этим препаратом сделали около 300 россиян, иногда за ней выстраиваются очереди.

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