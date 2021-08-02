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18:30 (мск), источник: Новости Mail.ru

Как в России отмечают День ВДВ: история и традиции

День Воздушно-десантных войск традиционно отмечается в России 2 августа.

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История ВДВ берет свое начало 2 августа 1930 года, когда на учениях ВВС Московского военного округа под Воронежем впервые было десантировано на парашютах подразделение из 12 десантников. Этот эксперимент позволил увидеть перспективу преимущества парашютно-десантных частей, связанную с быстрым охватом противника по воздуху, и уже в 1932 году в Советском Союзе началось массовое формирование десантных подразделений. А День ВДВ был утвержден указом президента России 31 мая 2006 года.

Источник: РИА "Новости"

Тельняшки и голубые береты

Действующие и бывшие десантники свой профессиональный праздник отмечают, пожалуй, активнее, чем все остальные войска вместе взятые. Одной из самых важных традиций празднования является обязательная форма — голубые береты и тельняшки. И если до недавнего времени такую форму могли носить только те, кто действительно служил в ВДВ, то сейчас в голубые береты и тельняшки десантники одевают еще и своих детей и любимых женщин.

Купание в фонтанах

Купание «голубых беретов» в городских фонтанах стало одним из основных и знаковых ритуалов празднования. Хотя никто точно не знает, откуда это пошло, но сегодня это уже стало традицией. Существует мнение, что это связано с Ильиным днем, который также отмечается в России 2 августа. Пророка Илью десантники считают своим покровителем, который расчищает от туч и непогоды небо для их удачного прыжка. На Руси в этот день было принято умываться родниковой водой или купаться в водоемах.

Источник: РИА "Новости"

Арбузы на праздничный стол

Традиция есть арбузы на День ВДВ появилась в конце 1980-х, после вывода войск СССР из Афганистана. Так уж совпало, что праздник приходится на жаркий летний день, а потому арбузы пришлись по вкусу военным и стали одним из основных праздничных угощений.

Прыжки с парашютом

Не все традиции этого дня связаны с массовыми гуляниями. В последние годы сформировалась довольно необычная традиция среди бывших десантников — приехать на аэродром 2 августа вместе со старыми сослуживцами, друзьями или семьей и прыгнуть с парашютом.

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