02:22 (мск), источник: Известия
Болезная нагрузка: 70% перенесших COVID-19 не избавляются от симптомов месяцами
Какие системы организма долго не могут восстановиться после инфекции.
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Исследование американских ученых показало, что симптомы COVID-19 сохраняются в течение нескольких месяцев более чем у 70% пациентов. Чаще всего переболевшие сообщали об одышке, утомляемости и нарушениях сна. Всего же специалисты зафиксировали 84 различных симптома. По словам экспертов, недомогания могут быть последствиями не только самой инфекции, но и пребывания в стационаре, так как 83% участников исследования госпитализировали.
Российские специалисты подтверждают наличие долговременных последствий COVID-19 и еще раз призывают привиться. Согласно мировой статистике, вакцины серьезно влияют на уровень смертности во многих странах, значительно уменьшая его, а также критически сокращают количество случаев тяжелого протекания коронавирусной инфекции.
Согласно официальным данным, в России переболело COVID-19 и выздоровело более 5,5 млн людей. Однако и после официальной выписки о коронавирусе иногда забыть не получается. Как оказалось, большинство находившихся в стационаре пациентов долгое время испытывают серьезные проблемы со здоровьем.
Ученые из Стэндфордского университета (США) собрали результаты 45 различных исследований, опубликованных с января 2020 года по март 2021 года. Суммарно в работах рассмотрено почти 10 тыс. случаев пациентов с диагнозом COVID-19, количество мужчин и женщин было примерно одинаковым. Из них 83% были госпитализированы.
Всего у участников исследования было зарегистрировано 84 различных симптома и клинических признака, включая потерю вкуса и запаха, депрессию, беспокойство, боль в груди и лихорадку, а также когнитивные расстройства, такие как потеря памяти и трудности с концентрацией внимания.
В качестве «стойких» симптомов ученые взяли те, которые продолжались не менее двух месяцев после постановки диагноза или не менее 30 дней после выписки из больницы.
В части исследований ученые наблюдали за пациентами не более трех месяцев, но авторы некоторых работ делали это в течение полугода.
Недомогания указывали на то, что болезнь затронула различные системы организма:
Чаще всего пациенты жаловались на усталость (об этом симптоме рассказали около 40% участников исследований), одышку (36%), нарушения сна (29%). Нередко встречались неспособность сконцентрироваться («туман в голове», около 25%), депрессия, беспокойство, общая боль и дискомфорт (примерно по 20%). Часть пациентов спустя месяцы после формального выздоровления так и не восстановили обоняние (11%) или вкусовые ощущения (9%). Примерно у одного из семи переболевших COVID-19 долгое время наблюдалась боль в груди.
«Поскольку миллионы людей заражены COVID-19, стойкие симптомы ложатся тяжелым бременем на отдельных пациентов и их семьи, а также на амбулаторную помощь, общественное здравоохранение и экономику. Результаты этого обзора должны помочь лучше оценивать риск долгосрочных последствий, связанных с COVID-19, а врачам — лучше консультировать и лечить своих пациентов», заключили авторы работы.
Российские эксперты подтвердили наличие серьезных осложнений у переболевших COVID-19 и пояснили, что связано это не только с самой инфекцией, но и условиями лечения и работой психики госпитализированных.
— При лечении в стационаре пациент подвергается вынужденному ограничению двигательной и когнитивной активности, — пояснила заведующая кафедрой поликлинической терапии лечебного факультета Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н. И. Пирогова Вера Ларина. — Это связано с тяжестью клинического состояния и условиями оказания медицинской помощи. Всё это приводит к развитию комплекса нарушений функционирования разных органов, восстановление которых зависит от многих факторов. Но и сами последствия новой коронавирусной инфекции могут ухудшить качество жизни.
— Человеку начинает казаться, что прежнее физическое состояние никогда не будет достигнуто, наступает депрессия, — пояснила эксперт. — Чем раньше начать лечение, тем легче и быстрее будет восстановление. Специалист должен индивидуально подобрать препараты, направленные на нормализацию функций органов и систем организма. Причем даже если человек перенес COVID-19 легкой форме, следует исключить риск развития поздних постковидных осложнений, пройти обследование.
Пациенты действительно зачастую не могут полностью вернуться к повседневной активности, занятиям спортом, у них снижается работоспособность и социальная коммуникация, подтвердила руководитель центра восстановительной медицины клинической больницы «Медси» в Отрадном Елизавета Конева.
— В случае значимых и стойких проявлений постковидного синдрома пациент даже получает инвалидность, — сообщила она.
Длительное нахождение в стационаре, особенно в отделении реанимации и интенсивной терапии, может привести к определенным нарушениям в психике человека, добавил интенсивный терапевт в кардиохирургической реанимации Российского научного центра хирургии имени академика Б. В. Петровского Роман Комнов.
— Человек вынужден находиться в непривычных условиях, с незнакомыми людьми, еще и в тяжелом физическом состоянии, — пояснил эксперт. — К тому же врачи носят средства индивидуальной защиты, их лица закрыты масками. Такое обезличивание тоже тяжело переносится людьми.
Но такие последствия пребывания в стационарах были всегда, просто сейчас о них стали больше упоминать в научных публикациях в связи с пандемией коронавирусной инфекции, заключил эксперт.
Специалисты сошлись во мнении, что лучший способ избежать госпитализации с COVID-19 — привиться от инфекции. Согласно статистике, вакцины серьезно влияют на уровень смертности во многих странах, значительно уменьшая его, а также критически сокращают количество случаев тяжелого протекания COVID-19.