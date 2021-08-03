Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Что изменится в жизни россиян с августа 2021 года Обзор главных законодательных нововведений
Фоторепортажи
8New Shepard совершил первый пилотируемый суборбитальный полет
16Открытие МАКС-2021
11:39 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Из техосмотра исключают фотоэффекты

Требования к снимкам на пунктах ТО ужесточатся.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В целях борьбы с мошенниками в сфере техосмотра Минтранс намерен ужесточить требования к фотографированию транспортных средств на пунктах ТО. Так, вводится обязательное фото автомобиля с техническим экспертом, проводящим его проверку. Запрещается и использование фотоэффектов, а также редактирование изображений, которые в качестве доказательства прохождения процедуры направляются в информационную систему техосмотра ЕАИСТО МВД. Эксперты, впрочем, считают, что мошенничество эти меры не остановят. Новый вариант ужесточения правил ТО Минтранс представил за три недели до вступления в силу закона, освобождающего автовладельцев от обязанности предъявлять диагностическую карту при покупке ОСАГО.

Новость
Как пройти техосмотр: подробный чек-лист

На regulation.gov.ru завершилось общественное обсуждение проекта приказа Минтранса с новыми требованиями «к фотографическому изображению транспортного средства, в отношении которого проводилось техническое диагностирование». Съемка автомобиля на пунктах ТО и фиксация координат процесса, напомним, является одним из ключевых нововведений стартовавшей в марте реформы техосмотра. Власти тем самым намерены исключить случаи мошенничества, когда машина на проверку не приезжает, а диагностическая карта (ДК) оформляется онлайн. Сейчас процесс прохождения ТО подтверждают две фотографии транспортного средства, сделанные спереди и сзади. В Минтрансе признают, что «участились факты фальсификации» снимков и загрузки их в информационную систему техосмотра ЕАИСТО МВД. В сети ряд фирм предлагает прислать снимки для фотомонтажа (чтобы машина на них выглядела, будто посетила пункт ТО) и оформить ДК без проверки, стоит это 1,5−2 тыс. руб. Полиция по факту выявленных подделок уже завела более 1,4 тыс. административных дел, около 600 выданных подобным образом карт аннулировано.

Минтранс в ответ предлагает ужесточить нормативные требования: на первой фотографии (перед началом проверки) транспортное средство должно быть видно одновременно спереди и сбоку, рядом должен стоять технический эксперт (в полный рост лицом к камере), проверяющий автомобиль.

Второй снимок — с аналогичной композицией, только вид сзади (в конце проверки). Запрещается применение «любых фотоэффектов, изменяющих как естественный фон, так и изображение транспортного средства и эксперта». «Файлы не должны подвергаться редактированию, в том числе посредством изменения exif-данных (метаданных к файлу, включающих дату, модель фотоаппарата, разрешение и т. д.— “Ъ”)», — говорится в проекте.

Как будет контролироваться соблюдение этих требований, в Минтрансе вчера не пояснили. Новый функционал у ЕАИСТО, по данным «Ъ», не планируется.

При обязательном фотографировании эксперта мошенничать становится сложнее. Реестр технических экспертов хоть и открытый, но фотографий там нет. Даже если нужный снимок и удастся найти, незаметно наложить его на снимок машины сложно, это легко выявляется. Понятно, что сегодня в условиях развития цифровых технологий возможно сделать любую подделку, но потраченное на это время и деньги, уверен, остановят многих фальсификаторов.
Сергей Ефремов
заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков

Выходит, на каждом пункте ТО должен работать человек, занимающийся фотографированием, обратил внимание председатель совета директоров группы компаний «Техностайл» Раппа Ахъядов, что «является избыточным и необоснованным требованием для операторов».

Новость
Уйти в IT: россиянам помогут освоить цифровые профессии

Принятие нового приказа в такой редакции приведет лишь к удорожанию покупки «серой» ДК, считает эксперт, при этом честным компаниям выполнить новые требования будет сложно. Норма о запрете фотоэффектов, по мнению господина Ахъядова, невыполнима, так как практически все современные камеры на аппаратном или программном уровне по умолчанию (и часто без ведома владельца) используют такие эффекты — к ним относится, к примеру, электронный зум, автофокус и т. д. Предложенные нововведения «кардинально не изменят, но и не ухудшат ситуацию», считает глава Гильдии операторов ТО при Московской ТПП Игорь Волчек.

«Если изображение будут автоматически генерироваться специализированной программой, то получаемая картинка не будет содержать следов внесенных изменений, — пояснил “Ъ” основатель компании “Интернет Розыск” Игорь Бедеров.— Научились же делать высококачественные дипфейки движущихся человеческих лиц (распространенная технология deepfake, с помощью которых “оживляют” лица со старых фотографий или картин.— “Ъ”), тут все гораздо проще». Редактирование exif-данных выявить проблематично, зато подделать элементарно, говорит господин Бедеров. Логичней, по его мнению, было бы установить на станциях ТО сертифицированные камеры наблюдения с дополнительной защитой, передающие сведения автоматически в Минтранс. Идея обязательной видеофиксации техосмотра, напомним, обсуждалась в 2017 году, но от нее отказались, посчитав чрезмерно дорогостоящей.

Напомним, Госдумой уже принят закон, освобождающий автовладельцев от обязанности предъявлять ДК при покупке ОСАГО, поправки вступят в силу 22 августа. Но с 1 марта 2022 года вступят в силу поправки к КоАП, вводящие штраф в 2 тыс. руб. за управление автомобилем без ТО. В этот же день заработают и новые правила, предложенные Минтрансом в отношении фотографии. Ведомство, заметим, работает над ужесточениями на фоне широкого обсуждения инициативы ГИБДД об отмене обязательного ТО для легковых автомобилей физлиц и мотоциклов («Ъ» рассказывал об этом ранее). Необходимый для этого законопроект уже направлен в правительство. В середине июля вице-премьер Марат Хуснуллин подтверждал, что в Белом доме рассматривают вариант отмены или сохранения обязательного ТО, но решений на этот счет никаких еще не принималось.

Иван Буранов

Во время загрузки произошла ошибка.
 Собянин рассказал, во сколько Москве обошлась пандемия
МОК сделал заявление о допинг-тестах у российских спортсменов
Кудрин назвал альтернативу госрегулированию цен
Мошенники начали шантажировать «троллящих» их россиян
Певица МакSим пришла в сознание после комы и идет на поправку
Хакеры АРТ31 впервые атаковали российские компании
До и после: в Сети показали последствия пожаров в Турции
Тихановская рассказала о давлении на белорусских спортсменов
Суд досрочно освободил убившего жену-модель фотографа
Игры в Японии
Спорт для настоящих самураев
Hi-Tech
Где был ваш дом во времена динозавров. Интерактивная карта покажет Посмотрите сами
Товары для дома
Выбираем настоящий китайский чай (фото)
Блендеры, чайники, миксеры отдают со скидками до 70%
19 товаров для мелкого ремонта
11 гаджетов, которые будут работать, пока вы спите
Gnezdo.ru
Порадуйте своих любимых цветами
Как стать успешным блогером
Что надо срочно сделать при замене аккумулятора
Важное решение Мишустина, которого ждали в России
Леди
Племянница принцессы Дианы вышла замуж за 62-летнего миллиардера Китти Спенсер сыграла свадьбу с возлюбленным
Дом
Как выглядит квартира 82-летней Федосеевой-Шукшиной
Самые полезные кулинарные лайфхаки из тиктока
Идеи подарков: 7 красивых банок домашнего варенья
11 гаджетов, которые будут работать, пока вы спите
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь