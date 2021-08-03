11:39 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Из техосмотра исключают фотоэффекты
Требования к снимкам на пунктах ТО ужесточатся.
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В целях борьбы с мошенниками в сфере техосмотра Минтранс намерен ужесточить требования к фотографированию транспортных средств на пунктах ТО. Так, вводится обязательное фото автомобиля с техническим экспертом, проводящим его проверку. Запрещается и использование фотоэффектов, а также редактирование изображений, которые в качестве доказательства прохождения процедуры направляются в информационную систему техосмотра ЕАИСТО МВД. Эксперты, впрочем, считают, что мошенничество эти меры не остановят. Новый вариант ужесточения правил ТО Минтранс представил за три недели до вступления в силу закона, освобождающего автовладельцев от обязанности предъявлять диагностическую карту при покупке ОСАГО.
На regulation.gov.ru завершилось общественное обсуждение проекта приказа Минтранса с новыми требованиями «к фотографическому изображению транспортного средства, в отношении которого проводилось техническое диагностирование». Съемка автомобиля на пунктах ТО и фиксация координат процесса, напомним, является одним из ключевых нововведений стартовавшей в марте реформы техосмотра. Власти тем самым намерены исключить случаи мошенничества, когда машина на проверку не приезжает, а диагностическая карта (ДК) оформляется онлайн. Сейчас процесс прохождения ТО подтверждают две фотографии транспортного средства, сделанные спереди и сзади. В Минтрансе признают, что «участились факты фальсификации» снимков и загрузки их в информационную систему техосмотра ЕАИСТО МВД. В сети ряд фирм предлагает прислать снимки для фотомонтажа (чтобы машина на них выглядела, будто посетила пункт ТО) и оформить ДК без проверки, стоит это 1,5−2 тыс. руб. Полиция по факту выявленных подделок уже завела более 1,4 тыс. административных дел, около 600 выданных подобным образом карт аннулировано.
Второй снимок — с аналогичной композицией, только вид сзади (в конце проверки). Запрещается применение «любых фотоэффектов, изменяющих как естественный фон, так и изображение транспортного средства и эксперта». «Файлы не должны подвергаться редактированию, в том числе посредством изменения
Как будет контролироваться соблюдение этих требований, в Минтрансе вчера не пояснили. Новый функционал у ЕАИСТО, по данным «Ъ», не планируется.
При обязательном фотографировании эксперта мошенничать становится сложнее. Реестр технических экспертов хоть и открытый, но фотографий там нет. Даже если нужный снимок и удастся найти, незаметно наложить его на снимок машины сложно, это легко выявляется. Понятно, что сегодня в условиях развития цифровых технологий возможно сделать любую подделку, но потраченное на это время и деньги, уверен, остановят многих фальсификаторов.
Выходит, на каждом пункте ТО должен работать человек, занимающийся фотографированием, обратил внимание председатель совета директоров группы компаний «Техностайл» Раппа Ахъядов, что «является избыточным и необоснованным требованием для операторов».
Принятие нового приказа в такой редакции приведет лишь к удорожанию покупки «серой» ДК, считает эксперт, при этом честным компаниям выполнить новые требования будет сложно. Норма о запрете фотоэффектов, по мнению господина Ахъядова, невыполнима, так как практически все современные камеры на аппаратном или программном уровне по умолчанию (и часто без ведома владельца) используют такие эффекты — к ним относится, к примеру, электронный зум, автофокус
«Если изображение будут автоматически генерироваться специализированной программой, то получаемая картинка не будет содержать следов внесенных изменений, — пояснил “Ъ” основатель компании “Интернет Розыск” Игорь Бедеров.— Научились же делать высококачественные дипфейки движущихся человеческих лиц (распространенная технология deepfake, с помощью которых “оживляют” лица со старых фотографий или картин.— “Ъ”), тут все гораздо проще». Редактирование
Напомним, Госдумой уже принят закон, освобождающий автовладельцев от обязанности предъявлять ДК при покупке ОСАГО, поправки вступят в силу 22 августа. Но с 1 марта 2022 года вступят в силу поправки к КоАП, вводящие штраф в 2 тыс. руб. за управление автомобилем без ТО. В этот же день заработают и новые правила, предложенные Минтрансом в отношении фотографии. Ведомство, заметим, работает над ужесточениями на фоне широкого обсуждения инициативы ГИБДД об отмене обязательного ТО для легковых автомобилей физлиц и мотоциклов («Ъ» рассказывал об этом ранее). Необходимый для этого законопроект уже направлен в правительство. В середине июля
Иван Буранов