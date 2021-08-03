Эксперты оценили долю антипрививочников среди отличников и троечников

Чаще всего те, кто отказывается делать прививку, имели в школьном аттестате тройки, показал опрос сервиса SuperJob (есть у РБК). Среди бывших школьных медалистов на треть больше привитых, чем среди бывших троечников.
В опросе приняли участие 2,5 тыс. россиян, имеющих аттестат об окончании школы. Исследование проводилось с 22 по 23 июля, в нем приняли участие жители 481 населенного пункта из всех округов России.
Среди тех, кто окончил школу с золотой или серебряной медалью (для этого нужно, чтобы в аттестате почти все оценки были «Отлично»), самая большая доля тех, кто уже сделал прививку, — 46%. Тех, кто говорит, что не делал прививку и не планирует, среди них всего 25%. Чем хуже оценки в школьном аттестате, тем ниже доля провакцинированных — среди тех, у кого были в основном пятерки, но не было медали, вакцинацию прошли 40% (нет и не планируют — 32%), среди хорошистов уже сделавших укол больше трети — 36% (33% не будут делать прививку). Меньше всего привитых среди троечников — 34%. Это единственная группа, в которой доля антипрививочников превышает число тех, кто сделал прививку, — 39%. При этом 27% из них говорят, что пока не делали прививку, но все же намерены пройти вакцинацию.
Организаторы опроса отмечают также гендерную разницу. Среди мужчин с разной успеваемостью в школе вакцинированных больше, чем среди женщин с аналогичной успеваемостью. Так, среди мужчин, окончивших школу с золотой или серебряной медалью, привились 54%, среди женщин-медалисток — 41%. Среди мужчин — бывших троечников привились 35%, среди женщин — 31%. Группа, в которой больше всего принципиально не желающих вакцинации, — женщины с тройками в аттестате (48%).
Опрошенные РБК социологи согласны, что данные опроса и корреляция между отношением к прививке выглядят правдоподобно. «Я думаю, что это связано с культурным капиталом человека — его образованием, воспитанием, целями и смыслами. У людей более образованных и включенных в информационное поле более высокий уровень доверия знаниям и науке. А антипрививочники все-таки больше ориентируются на мнения друзей, соседей, родственников, чем мнения ученых», — считает директор Центра молодежных исследований НИУ ВШЭ Елена Омельченко.
Социолог Евгений Копатько согласен со своей коллегой: «Возможно, здесь можно сделать вывод, что люди, имеющие более высокий уровень образования, более серьезно относятся к своему здоровью».
Разницу в доле привитых между мужчинами и женщинами эксперты склонны относить к особенностям занятости, а не образа мышления. «Может быть, у мужчин больше свободного времени, может быть, это связано со сферой их деятельности. Возможно, если сравнить домохозяек и работающих женщин, тоже будут разные показатели», — отмечает Елена Омельченко.
Что касается разницы между мужчинами и женщинами, возможно, нужно проанализировать дополнительные факторы. По моим наблюдениям, женщины более ответственно относятся к своему здоровью. Нужно учитывать профессию опрошенных. Не исключено, что среди мужчин больше работающих и им необходимо вакцинироваться для выполнения этой работы.
В апреле схожее исследование уже проводил РАНХиГС. Тогда социологи изучали, в частности, корреляцию уровня дохода граждан с их отношением к прививочной кампании. Исследование показало, что выше всего доля тех, кто уже получил вакцину, среди жителей Москвы и регионов с доходами более 100 тыс. руб. 73% москвичей с высоким доходом заявили, что верят в пользу прививок, среди жителей регионов с высокими доходами таких оказалось 50%. Среди людей без высшего образования доля тех, кто считает прививки от COVID-19 вредными, оказалась в два раза выше, чем среди окончивших вуз.
К выводам о связи между уровнем образования и отношением к прививкам приходят и зарубежные эксперты. Например, в феврале Университет Южной Калифорнии в США опубликовал исследование, согласно которому среди людей, прошедших обучение в колледже и получивших степень бакалавра, 76% уже вакцинировались или намерены в скором времени вакцинироваться. Среди тех, у кого нет высшего образования, процент сторонников прививок существенно меньше — 53%.
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