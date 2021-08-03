11:31 (мск), источник: Газета.Ру
МакSим пришла в сознание после комы и идет на поправку
Певица МакSим пришла в сознание после комы и теперь идет на поправку, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя звезды.
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Как уточняет
Динамику ее состояния врачи считают положительной, легкие восстанавливаются после пневмонии.
Певица сообщила о госпитализации с пневмонией и отрицательным тестом на коронавирус 15 июня. Спустя несколько дней медики диагностировали у певицы сильное поражение легких. Ее ввели в состояние искусственной комы. С тех пор состояние Максимовой оставалось тяжелым, хотя периодически певицу выводили из медикаментозного сна.
О том, что певице стало лучше, сообщили 31 июля.