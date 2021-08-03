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11:31 (мск), источник: Газета.Ру

МакSим пришла в сознание после комы и идет на поправку

Певица МакSим пришла в сознание после комы и теперь идет на поправку, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя звезды.

Источник: РИА "Новости"

Как уточняет Telegram-канал Mash, 38-летняя певица отключена от аппарата ЭКМО, самостоятельно дышит через кислородную маску, передвигается по больнице на кресле. Она все еще находится в отделении реанимации.

Динамику ее состояния врачи считают положительной, легкие восстанавливаются после пневмонии.

Певица сообщила о госпитализации с пневмонией и отрицательным тестом на коронавирус 15 июня. Спустя несколько дней медики диагностировали у певицы сильное поражение легких. Ее ввели в состояние искусственной комы. С тех пор состояние Максимовой оставалось тяжелым, хотя периодически певицу выводили из медикаментозного сна.

О том, что певице стало лучше, сообщили 31 июля.

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