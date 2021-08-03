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12:26 (мск), источник: Газета.Ру

Ученые обнаружили рост близорукости у детей на карантине

У детей падает зрение из-за ограничений в пандемию, считают китайские ученые. Дистанционное обучение и уменьшение времени, проводимого на улице, оказалось связано с прогрессированием близорукости. Исследователи рекомендуют семьям, врачам и педагогам иметь это в виду и создавать для ребенка такую среду, где он меньше будет контактировать с гаджетами и проводить больше времени на свежем воздухе.

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Источник: mirkosajkov/СС0

Весной 2020 года, когда ВОЗ объявила распространение COVID-19 глобальной пандемией, государства прибегли к различным мерам сдерживания инфекции. В числе таких мер были закрытие школ и перевод учеников на дистанционное обучение, а также запрет на прогулки и занятия спортом на открытом воздухе. Дети и подростки стали проводить перед экраном больше времени, чем раньше, а время пребывания на улице, особенно в городах, значительно сократилось.

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Близорукость, развившаяся в детстве — основная причина ухудшения зрения в более поздние годы.

Хотя близорукость обусловлена преимущественно наследственными факторами, исследователи из Китайского университета в Гонконге предположили, что изменения в образе жизни тоже могли сказаться на состоянии глаз детей.

Деятельность, выполняемая вблизи от лица, такая как чтение, письмо, просмотр телевизора, считается фактором развития близорукости, в то время как времяпрепровождение на свежем воздухе, вероятно, играет защитную роль, отмечает доктор Джейсон Ям. Но связанные с пандемией ограничения привели к тому, что дети проводили время в основном дома.

«В Гонконге школы были закрыты в течение нескольких месяцев, закрыты были и развлекательные объекты — детские площадки, спортивные площадки и даже открытые кемпинги и загородные парки», — говорит Ям.

Если в сельской местности семьи еще могли себе позволить отдых в собственном дворе, в городах у них не было выбора, кроме как сидеть дома.

«Естественно, больше времени тратилось на чтение, просмотр телевизора или использование компьютеров, смартфонов или других цифровых устройств», — отмечает Ям.

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Более раннее масштабное исследование гонконгских детей показало, что близорукость у детей в 2020 году стала встречаться в три раза чаще, чем раньше. Ям и его коллеги решили проверить эти данные.

Ученые использовали данные о 709 детях, собранные после начала пандемии, и о 1084 детях, полученные до нее. После поправок на продолжительность наблюдения и прочие факторы выяснилось, что после начала пандемии ежегодное развитие близорукости составило почти 30% по сравнению с 12% до пандемии.

Близорукостью считалось снижение зрения на полдиоптрия и более.

Анкетирование семей показало, что проводимое на свежем воздухе время для детей сократилось более чем на ⅔ — с 75 минут в день до 24. За гаджетами же они стали проводить почти в три раза больше времени — не 2,5 часа, как раньше, а около семи.

«Мы показали потенциальный рост заболеваемости близорукостью среди школьников в Гонконге во время пандемии COVID-19, — пишут авторы работы в статье в журнале British Journal of Ophthalmology. — Также наблюдалось значительное сокращение времени на свежем воздухе и увеличение времени, проводимого за работой, выполняемой вблизи от глаз, у школьников 6−8 лет. Наши результаты служат предупреждением для офтальмологов, а также политиков, педагогов и родителей о том, что необходимы коллективные усилия для предотвращения детской близорукости, потенциальной проблемы общественного здравоохранения в результате COVID-19».

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«Наше исследование показало, что уменьшение времени, проводимого на открытом воздухе, и увеличение времени, потраченного на работу, выполняемую вблизи от глаз, связано с более быстрым прогрессированием близорукости, которая может предрасполагать к множественным проблемам со зрением и повысить риск слепоты в более позднем возрасте», — поясняет Ям.

Неясно, насколько эти результаты могут быть актуальны для детей из других стран, отмечают исследователи. На востоке Азии, особенно в индустриальных районах, близорукость в целом встречается очень часто.

Однако, с учетом того, что ограничительные меры в пандемию были схожи во многих государствах, Ям полагает, что и их последствия могут оказаться схожими.

Карантинные меры не вечны, но растущее использование цифровых устройств может привести к распространению близорукости в будущем, отмечают авторы. Они рекомендуют школам проводить больше занятий на свежем воздухе — такие меры по профилактике близорукости уже применяются в некоторых городах Китая и Тайваня. Даже во время пандемии времяпрепровождение на улице должно включаться в ежедневный график школьников. Также педагогам следует помогать школьникам выработать здоровое отношение к электронным устройствам и не перегружать зрение. Возможно, стоит уделить внимание группам повышенного риска и своевременно корректировать зрение или использовать фармакологическое лечение.

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