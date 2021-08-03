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13:04 (мск), источник: Lenta.Ru

Минкульт отказался проверять театры на соответствие стратегии нацбезопасности

Министерство культуры России не будет проверять репертуар театров на соответствие стратегии национальной безопасности страны. Об этом глава ведомства Ольга Любимова рассказала «Ленте.ру» во вторник, 3 августа.

Источник: РИА "Новости"

Так Любимова отреагировала на инициативу общественного совета при Минкульте о проверке театральных постановок на предмет сохранения духовно-нравственных и патриотических ценностей.

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«Не стоит приписывать ведомству идеи и суждения отдельных членов общественного совета. С нами эти предложения не обсуждались. Более того, в соответствии с законодательством Российской Федерации Минкультуры России не вправе вмешиваться в творческую деятельность учреждений культуры, этот процесс носит самостоятельный характер. Хочу напомнить, что цензура в нашей стране недопустима в соответствии с Конституцией», — заявила Любимова.

Министр также заявила, что ведомство продолжает работу над концепцией развития креативных индустрий в России: «Все это затрагивает большой пласт культурной сферы — представителей народно-художественных промыслов и ремесел, музыки, кино, анимации, живописи, архитектуры и многих других направлений». Любимова подчеркнула, что ведомству «очень важно разработать механизмы государственной поддержки» креативной индустрии.

Также глава Минкульта высказалась о включении фильма «Блокадный дневник» в конкурсную программу Пекинского международного кинофестиваля, напомнив, что лента снималась при поддержке ведомства. «В целом Китай для нас является очень перспективным рынком отечественной аудиовизуальной продукции», — отметила она.

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