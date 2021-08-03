Минкульт отказался проверять театры на соответствие стратегии нацбезопасности

Так Любимова отреагировала на инициативу общественного совета при Минкульте о проверке театральных постановок на предмет сохранения духовно-нравственных и патриотических ценностей.
«Не стоит приписывать ведомству идеи и суждения отдельных членов общественного совета. С нами эти предложения не обсуждались. Более того, в соответствии с законодательством Российской Федерации Минкультуры России не вправе вмешиваться в творческую деятельность учреждений культуры, этот процесс носит самостоятельный характер. Хочу напомнить, что цензура в нашей стране недопустима в соответствии с Конституцией», — заявила Любимова.
Министр также заявила, что ведомство продолжает работу над концепцией развития креативных индустрий в России: «Все это затрагивает большой пласт культурной сферы — представителей народно-художественных промыслов и ремесел, музыки, кино, анимации, живописи, архитектуры и многих других направлений». Любимова подчеркнула, что ведомству «очень важно разработать механизмы государственной поддержки» креативной индустрии.
Также глава Минкульта высказалась о включении фильма «Блокадный дневник» в конкурсную программу Пекинского международного кинофестиваля, напомнив, что лента снималась при поддержке ведомства. «В целом Китай для нас является очень перспективным рынком отечественной аудиовизуальной продукции», — отметила она.