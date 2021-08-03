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16:26 (мск), источник: Коммерсантъ

Мурашко призвал привить от коронавируса почти всех пожилых

Вакцинировать от коронавируса необходимо практически всех пожилых людей, исключение может быть сделано только по медицинским показаниям, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

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Источник: РИА "Новости"

«Для лиц старше 60 лет вакцинация должна быть фактически проведена для всех, исключение могут составлять только те, кто имеет противопоказания медицинские», — сказал Мурашко журналистам (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, вакцинация «защищает и спасает жизни». Он привел статистику, согласно которой более 98% людей, госпитализированных с коронавирусом, не были привиты от COVID-19.

Министр также прокомментировал информацию о «чипировании» с помощью вакцинации от коронавируса. «Слушать ерунду, глупости по поводу чипирования и еще что-то, просто в голову не укладывается при сегодняшнем уровне знаний», — сказал он.

За последние сутки в России выявили 22 010 новых случаев заражения коронавирусом. Это на 6,37% меньше, чем накануне. За день в стране умерли 788 заболевших, выздоровели 18 963 человека. Общее число заболевших за время пандемии достигло 6 334 195. Из них 160 925 человек скончались, 5 659 746 выздоровели.

В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак». Депутат Мосгордумы Павел Тарасов попросил Минздрав и Росздравнадзор предоставить данные об эффективности вакцины «ЭпиВакКорона» и приостановить ее применение, так как антитела к вирусу вырабатываются только у 68% привитых.

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