Мурашко призвал привить от коронавируса почти всех пожилых

«Для лиц старше 60 лет вакцинация должна быть фактически проведена для всех, исключение могут составлять только те, кто имеет противопоказания медицинские», — сказал Мурашко журналистам (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, вакцинация «защищает и спасает жизни». Он привел статистику, согласно которой более 98% людей, госпитализированных с коронавирусом, не были привиты от COVID-19.
Министр также прокомментировал информацию о «чипировании» с помощью вакцинации от коронавируса. «Слушать ерунду, глупости по поводу чипирования и еще что-то, просто в голову не укладывается при сегодняшнем уровне знаний», — сказал он.
За последние сутки в России выявили 22 010 новых случаев заражения коронавирусом. Это на 6,37% меньше, чем накануне. За день в стране умерли 788 заболевших, выздоровели 18 963 человека. Общее число заболевших за время пандемии достигло 6 334 195. Из них 160 925 человек скончались, 5 659 746 выздоровели.
В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак». Депутат Мосгордумы Павел Тарасов попросил Минздрав и Росздравнадзор предоставить данные об эффективности вакцины «ЭпиВакКорона» и приостановить ее применение, так как антитела к вирусу вырабатываются только у 68% привитых.