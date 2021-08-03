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17:51 (мск), источник: Газета.Ру

Ученые: физические нагрузки улучшают здоровье, меняя ДНК

Физические нагрузки улучшают здоровье благодаря эпигенетическим изменениям, выяснили специалисты Копенгагенского университета. Подробнее об этом они рассказали в статье в журнале Molecular Metabolism.

Источник: Агентство «Москва»

Хотя широко известно, что регулярные физические упражнения снижают риск практически всех хронических заболеваний, механизмы этого не были изучены до конца.

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Исследователи предположили, что тренировки на выносливость изменяют активность энхансеров — небольших участков ДНК, которые регулируют работу генов — в скелетных мышцах. На протяжении шести недель группа добровольцев тренировалась по разработанной для эксперимента программе. Ученые взяли биопсию мышц бедра до начала тренировок и после, чтобы установить, произошли ли какие-либо эпигенетические изменения.

Оказалось, изменения в энхансерах действительно были. Более того, они касались тех энхансеров, которые регулировали гены, связанные с болезнями.

По мнению исследователей, благотворное воздействие физических упражнений на органы, удаленные от мышц, например, мозг, в значительной степени может быть опосредовано регулированием этих генов. В частности, физические упражнения улучшают в скелетных мышцах активность энхансеров, которые связаны с когнитивными способностями.

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