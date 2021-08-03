Ученые: физические нагрузки улучшают здоровье, меняя ДНК

Хотя широко известно, что регулярные физические упражнения снижают риск практически всех хронических заболеваний, механизмы этого не были изучены до конца.
Исследователи предположили, что тренировки на выносливость изменяют активность энхансеров — небольших участков ДНК, которые регулируют работу генов — в скелетных мышцах. На протяжении шести недель группа добровольцев тренировалась по разработанной для эксперимента программе. Ученые взяли биопсию мышц бедра до начала тренировок и после, чтобы установить, произошли ли какие-либо эпигенетические изменения.
Оказалось, изменения в энхансерах действительно были. Более того, они касались тех энхансеров, которые регулировали гены, связанные с болезнями.
По мнению исследователей, благотворное воздействие физических упражнений на органы, удаленные от мышц, например, мозг, в значительной степени может быть опосредовано регулированием этих генов. В частности, физические упражнения улучшают в скелетных мышцах активность энхансеров, которые связаны с когнитивными способностями.