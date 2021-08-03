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14:44 (мск), источник: Lenta.Ru

В США от коронавируса привилось 70 процентов населения

Соединенные Штаты с опозданием в один месяц смогли вакцинировать как минимум одним компонентом вакцины 70 процентов населения, передает агентство Associated Press.

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Источник: AFP 2021

Ранее президент страны Джозеф Байден говорил о необходимости достичь данных показателей к 4 июля — Дню независимости США. Стоит отметить, что в предвыборной риторике американского лидера говорилось и о более масштабной цели — вакцинации ко Дню независимости всего взрослого населения страны (165 миллионов человек). По состоянию на начало августа для достижения этой цели не хватает почти 9 миллионов человек.

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Американские чиновники говорят о фактическом срыве кампании по вакцинации населения в наиболее консервативных штатах юга страны. Также на ходе кампании негативно сказалось распространение «дельта"-штамма коронавируса и связанные с ним фобии посещения общественных мест.

Комментируя возможность введения обязательной вакцинации населения, пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки заявила, что правительство данную инициативу не рассматривает, однако частные компании имеют полное право обязать своих работников вакцинироваться.

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в США пришелся на вторую половину июля. По состоянию на 2 августа было выявлено более 128 тысяч новых случаев заряжения. Всего с начала пандемии в США коронавирусом заразились свыше 35 миллионов человек, 613 тысяч — скончались.

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