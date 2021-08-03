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17:54 (мск), источник: Новости Mail.ru

В США нашли дом, в котором 35 лет жили 450 тысяч пчел

Стены здания сочились медом.

Семейная пара из американского штата Пенсильвания купила недорогой старый дом в Скиппаке, чтобы отремонтировать его и сдавать внаем. Но оказалось, что в доме уже обитают жильцы — около 450 тысяч пчел, сообщает CNN.

Сара Уивер и ее муж присмотрели и купили выгодную недвижимость еще зимой. Риелторская компания честно предупредила новых владельцев, что в стене дома обитают пчелы. Семья решила, что речь идет об одном рое, переселить который в улей не составит труда. На дворе стояли морозы, и насекомые никак не давали о себе знать.

Дом стоял необитаемым какое-то время, а летом Уиверы приехали его осмотреть и начать ремонт. Возле одной из стен они заметили «сумасшедший пчелиный трафик» и мед, который буквально вытекал из стен. Уиверы вызвали на помощь специалиста.

Сняв деревянную обшивку, пчеловод Аллан Латтанци увидел гигантские пчелиные соты — ими была заполнена вся стена сверху донизу. По его оценке, в стенах жило не менее 450 тысяч пчел. Очевидно, они поселились здесь 35 лет назад, когда дом стал необитаемым.

К настоящему времени на новое место жительства — пасеку Латтанци — переселились уже три пчелиные семьи. Удаление остальных насекомых и последующий ремонт обойдется семье, по предварительным подсчетам, в 12 тысяч долларов (больше 877 тыс. рублей).

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