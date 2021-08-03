Археологи нашли в Египте древние корзины с фруктами

Специалисты из Европейского института подводной археологии совместно с египетскими коллегами исследовали новый курган в районе затопленного древнего города Тонис-Гераклион недалеко от современной египетской Александрии.
Помимо различных артефактов, среди которых были украшения, статуэтки из глины и бронзы, керамика и даже части древней мебели, археологи обнаружили при раскопках корзины, в которых около 2300 лет назад лежали фрукты, — плоды африканской пальмы и виноград, от которых сейчас остались только косточки.
Сообщается, что исследуемый курган за несколько веков остался абсолютно нетронутым и никто даже не подумал его грабить, что для ученых является большой загадкой.
В 8 веке Тонис-Гераклион (египетское и греческое названия города), был разрушен землетрясением и смыт цунами. Уже долгие годы ученые проводят подводные работы на месте города. Археологи нашли останки военного корабля династии Птолемеев и руины греческого кладбища. Однако специалисты говорят, что до настоящего времени они исследовали лишь около 3 процентов всей древней территории, пишет The Guardian.