Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Банковская тайна: почему исчезают деньги с карт пенсионеров Иногда люди не могут получить выплаты по своей вине, но обычно они становятся жертвой аферистов
Фоторепортажи
8Показаны самые красивые станции Парижского метрополитена
10Названы 10 неожиданных фактов о человеческом мозге
18:28 (мск), источник: Новости Mail.ru

Археологи нашли в Египте древние корзины с фруктами

За более чем две тысячи лет от фруктов остались только косточки.

Специалисты из Европейского института подводной археологии совместно с египетскими коллегами исследовали новый курган в районе затопленного древнего города Тонис-Гераклион недалеко от современной египетской Александрии.

Помимо различных артефактов, среди которых были украшения, статуэтки из глины и бронзы, керамика и даже части древней мебели, археологи обнаружили при раскопках корзины, в которых около 2300 лет назад лежали фрукты, — плоды африканской пальмы и виноград, от которых сейчас остались только косточки.

Сообщается, что исследуемый курган за несколько веков остался абсолютно нетронутым и никто даже не подумал его грабить, что для ученых является большой загадкой.

Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое

В 8 веке Тонис-Гераклион (египетское и греческое названия города), был разрушен землетрясением и смыт цунами. Уже долгие годы ученые проводят подводные работы на месте города. Археологи нашли останки военного корабля династии Птолемеев и руины греческого кладбища. Однако специалисты говорят, что до настоящего времени они исследовали лишь около 3 процентов всей древней территории, пишет The Guardian.

Екатерина Гура

Читайте также
Борец Евлоев принес России 13-е золото на Олимпиаде в Токио
Мошенники начали шантажировать «троллящих» их россиян
Мурашко призвал привить от коронавируса почти всех пожилых
В России ужесточат правила прохождения техосмотра
В Великобритании полицейские задержали лебедя-хулигана
День арбуза: в чем польза и вред самой летней ягоды (фото)
Игры в Японии
Спорт для настоящих самураев
Здоровье
В США озвучили доказательства утечки коронавируса из лаборатории В докладе республиканца Майкла Маккола также утверждается, что в Уханьском институте вирусологии могла идти работа над генным изменением вирусов.
Hi-Tech
Где был ваш дом во времена динозавров. Интерактивная карта покажет Посмотрите сами
Горячие темы на Авто
Капитализм, социализм... Какая разница? 350
Не смогу водить машину? Или инструктор "чудак"? 161
Арктический гектар. 113
Есть непонимание и у меня. 97
Товары для дома
Выбираем настоящий китайский чай (фото)
Блендеры, чайники, миксеры отдают со скидками до 70%
19 товаров для мелкого ремонта
11 гаджетов, которые будут работать, пока вы спите
Gnezdo.ru
Я сел за холст и они засмеялись, начав рисовать
Порадуйте своих любимых цветами
Как стать успешным блогером
Что произошло с Никитой Панфиловым. Грустно
Леди
Высоцкая и Кончаловский растрогали фанатов нежными чувствами Актриса показала романтичное фото с супругом
Дом
Как выглядит квартира 82-летней Федосеевой-Шукшиной
Самые полезные кулинарные лайфхаки из тиктока
Идеи подарков: 7 красивых банок домашнего варенья
11 гаджетов, которые будут работать, пока вы спите
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь