Попова заявила об увеличении скорости изменения коронавируса

«Мы не можем прогнозировать, какие штаммы появятся через месяц, через год, как будет меняться вирус. Но скорость его изменений, безусловно, возросла по сравнению с тем, что было еще год назад, когда он практически не менялся», — сказала Попова «Комсомольской правде».
По ее словам, поэтому важно провести прививочную кампанию в максимально короткие сроки, «желательно одномоментно».
«Тогда мы лишим вирус возможности меняться так быстро», — объяснила она.
Ситуация с коронавирусом «остается пока достаточно напряженной», отметила Анна Попова. Вместе с тем снижаются еженедельные темпы прироста заболевших.
По мнению главы Роспотребнадзора, это говорит о «наметившейся тенденции к стабилизации эпидемического процесса». За последние три недели июля в России доля дельта-штамма составляла 68,8%.
«Это самый большой показатель за весь период наблюдений», — сказала Попова.
Глава Роспотребнадзора сообщила, что сделавшие две прививки от коронавируса заболевали в 0,7−0,8% случаях, а среди тех, кто получил одну дозу — не больше 2,5%.
«Поэтому можно выбрать любую из вакцин и сделать себе прививку как можно скорее», — сказала Попова.
Она отметила, что привитые даже в случае заражения практически никогда «не требуют помощи в реанимации».
В России вакцинировано больше 35 млн человек (24% населения). В стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса — «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Первой иностранной вакциной, одобренной в России, может стать китайская «Ковидеция».