Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Почему сдавать тесты на антитела к коронавирусу не имеет смысла Их результаты крайне ненадежны и не позволяют делать достаточно уверенных выводов о чем бы то ни было
Фоторепортажи
8Празднование Курбан-байрама
8New Shepard совершил первый пилотируемый суборбитальный полет
04:00 (мск), источник: Коммерсантъ

Попова заявила об увеличении скорости изменения коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о росте скорости мутации коронавируса. По ее словам, год назад вирус почти не менялся. Она вновь назвала ситуацию с COVID-19 в России напряженной.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

«Мы не можем прогнозировать, какие штаммы появятся через месяц, через год, как будет меняться вирус. Но скорость его изменений, безусловно, возросла по сравнению с тем, что было еще год назад, когда он практически не менялся», — сказала Попова «Комсомольской правде».

По ее словам, поэтому важно провести прививочную кампанию в максимально короткие сроки, «желательно одномоментно».

«Тогда мы лишим вирус возможности меняться так быстро», — объяснила она.

Ситуация с коронавирусом «остается пока достаточно напряженной», отметила Анна Попова. Вместе с тем снижаются еженедельные темпы прироста заболевших.

По мнению главы Роспотребнадзора, это говорит о «наметившейся тенденции к стабилизации эпидемического процесса». За последние три недели июля в России доля дельта-штамма составляла 68,8%.

«Это самый большой показатель за весь период наблюдений», — сказала Попова.

Глава Роспотребнадзора сообщила, что сделавшие две прививки от коронавируса заболевали в 0,7−0,8% случаях, а среди тех, кто получил одну дозу — не больше 2,5%.

«Поэтому можно выбрать любую из вакцин и сделать себе прививку как можно скорее», — сказала Попова.

Она отметила, что привитые даже в случае заражения практически никогда «не требуют помощи в реанимации».

В России вакцинировано больше 35 млн человек (24% населения). В стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса — «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Первой иностранной вакциной, одобренной в России, может стать китайская «Ковидеция».

Во время загрузки произошла ошибка.
 Поддержавшего Навального полицейского не восстановили на работе
МОК сделал заявление о допинг-тестах у российских спортсменов
В США подтвердили гибель полицейского при стрельбе у Пентагона
Еще одна легкоатлетка отказалась возвращаться в Белоруссию
В «Векторе» назвали долю заболевших COVID-19 после вакцинации
Раскрыта личность потерявшего документы об эсминце Defender
ФСБ обнародовала видео задержания эстонского консула
СМИ сообщили о захвате танкера в Оманском заливе
Игры в Японии
Спорт для настоящих самураев
Gnezdo.ru
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Стало известно о смерти Татьяны Поляковой
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Австрийская газета написала о шоке Европы от вакцины "Спутник V"
Самая громкая сенсация в дзюдо на Олимпиаде
Товары для дома
Выбираем настоящий китайский чай (фото)
Блендеры, чайники, миксеры отдают со скидками до 70%
19 товаров для мелкого ремонта
11 гаджетов, которые будут работать, пока вы спите
Дети
Беременная Арзамасова в обтягивающем платье удивила поклонников Актриса показала округлившийся живот.
Леди
Экс-бойфренду Дженнифер Лопез приписали новый роман Журналистка Мелания Коллинз проводит с ним много времени
Дом
Как выглядит квартира 82-летней Федосеевой-Шукшиной
Самые полезные кулинарные лайфхаки из тиктока
Идеи подарков: 7 красивых банок домашнего варенья
11 гаджетов, которые будут работать, пока вы спите
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь