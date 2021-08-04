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08:50 (мск), источник: Коммерсантъ

АТОР предложила возобновить международный туризм в пандемию

Ассоциация туроператоров России (АТОР) предложила Всемирной туристической организации при ООН (UNWTO) и туристическим ассоциациям некоторых стран Европы и Азии возобновить международный туризм, не дожидаясь окончания пандемии коронавируса. В АТОР считают, что пандемия затянется надолго, и промедление с возобновлением туризма усугубит кризис в отрасли.

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Источник: Reuters

АТОР назвало пандемию «частью нашей реальности». Как пишет российская ассоциация, заявления Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) «позволяют предположить, что COVID-19 с нами надолго». АТОР призвало мировое туристическое сообщество начать восстановление взаимных поездок, разработав общие правила и стандарты.

«Промедление с этим вопросом будет только усугублять кризис в мировой туристической отрасли», — говорится в заявлении АТОР.

В частности, для перезапуска международного туризма ассоциация считает важным взаимное признания всех вакцин от коронавируса.

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Прошедшие вакцинацию туристы, по мнению АТОР, должны «беспрепятственно передвигаться» по миру — в частности, на таких туристов не должны распространяться требования о карантине или другие подобные меры.

В числе предложений АТОР:

  • обеспечить свободный въезд для вакцинированных от COVID-19;
  • разработать общие правила въезда для невакцинированных и переболевших туристов;
  • ввести единые стандарты Safe Travel (они позволят отелям, всем видам транспорта, объектам культурного и исторического наследия подтверждать безопасность посещения).

«Решение данного вопроса не терпит промедления, так как именно в нем заложены дальнейшее совершенствование правил безопасных путешествий, успешное восстановление мирового туризма и экономики многих стран и, главное, воссоединения общества», — убеждены в АТОР.

Ассоциация направила свое обращение направила в UNWTO, в отраслевые туристические объединения Великобритании, Испании, Италии, Китая, Японии, а также других стран Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона.

В мае АТОР сообщила, что туристическая отрасль в России потеряла из-за пандемии коронавируса 1,3 трлн руб. По данным ассоциации, доходность деятельности отраслевых компаний в стране упала на 60%, а число туроператоров по выездному туризму сократилось с 568 до 419. В качестве меры поддержки отрасли в 2020 году в России запустили программу частичного возврата денег при покупке туров по стране.

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