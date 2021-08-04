В России за сутки выявили более 22,5 тыс. заразившихся коронавирусом

Регионы—лидеры по числу новых случаев:
За день в России умерли 790 заболевших, что на два человека больше, чем накануне (788). Общее число умерших достигло 161 715. За сутки выздоровели 20 096 человек, всего — 5 679 842.
Регионы—лидеры по числу смертей:
За день в России умерли 790 заболевших, что на два человека больше, чем накануне (788). Общее число умерших достигло 161 715. За сутки выздоровели 20 096 человек, всего — 5 679 842.
Роспотребнадзор на этой неделе снова назвал ситуацию с COVID-19 в России напряженной. Глава ведомства Анна Попова заявила, что растет скорость мутации коронавируса. По состоянию на конец июля полную вакцинацию от вируса в стране прошли 22,4 млн человек, хотя бы один компонент вакцины получили 35 млн.