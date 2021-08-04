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11:17 (мск), источник: Коммерсантъ

В России за сутки выявили более 22,5 тыс. заразившихся коронавирусом

В России за прошедшие сутки зарегистрировали 22 589 случаев заражения коронавирусом, сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Это на 2,63% больше, чем накануне (22 010). Общее число заболевших выросло до 6 356 784.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
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Источник: Агентство «Москва»

Регионы—лидеры по числу новых случаев:

  • Москва — 2502 (за все время — 1 516 394),
  • Санкт-Петербург — 1906 (536 367),
  • Московская область — 1517 (391 548),
  • Нижегородская область — 544 (142 725),
  • Свердловская область — 511 (109 498).

За день в России умерли 790 заболевших, что на два человека больше, чем накануне (788). Общее число умерших достигло 161 715. За сутки выздоровели 20 096 человек, всего — 5 679 842.

Регионы—лидеры по числу смертей:

  • Москва — 76 (с начала пандемии — 25 926);
  • Санкт-Петербург — 54 (19 481);
  • Краснодарский край — 32 (4 332);
  • Пермский край — 29 (3 336);
  • Московская и Нижегородская области — по 28 (7 326 и 5 180).

За день в России умерли 790 заболевших, что на два человека больше, чем накануне (788). Общее число умерших достигло 161 715. За сутки выздоровели 20 096 человек, всего — 5 679 842.

Роспотребнадзор на этой неделе снова назвал ситуацию с COVID-19 в России напряженной. Глава ведомства Анна Попова заявила, что растет скорость мутации коронавируса. По состоянию на конец июля полную вакцинацию от вируса в стране прошли 22,4 млн человек, хотя бы один компонент вакцины получили 35 млн.

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