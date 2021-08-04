13:50 (мск), источник: Новости Mail.ru
Макак из японского заповедника неожиданно возглавила альфа-самка
Редкое явление в мире обезьян.
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Девятилетняя самка по кличке Якей стала «боссом» стаи из 677 макак в японском заповеднике на острове Кюсю.
Это очень редкое явление в мире этих животных, которых обычно возглавляет
«Карьера» Якей началась в апреле, когда она избила свою мать, чтобы стать
Озадаченные сотрудники заповедника в городе Такасакияма отметили, что за 70-летнюю его историю подобных случаев не наблюдалось.
Чтобы удостовериться в новой иерархии, они провели классический тест с орехами. Работники разложили арахис перед макаками и посмотрели, кто первым решится взять угощение. На их глазах бывший «босс» Санчу отступил, чтобы Якей могла съесть орехи первой.
«С недавних пор Якей лазит по деревьям и трясет их, что является выражением силы и очень редким поведением среди самок», — рассказал журналистам Сатоши Кимото, местный гид.
«Она ходит с поднятым хвостом, что также очень необычно для обезьян женского пола», — добавил он, отметив, что сотрудники заповедника не понимают причин, по которым Якей стала главной.
Анна Лысенко
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