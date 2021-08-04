Ученые узнали, что неандертальцы раскрашивали сталагмиты

В начале августа международная команда ученых опубликовала результаты своего исследования пещеры Ардалес на юге Испании. Внутри пещеры были найдены цветные сталагмиты, однако долгое время считалось, что их цвет — это результат естественных процессов окисления.
Но недавно ученые все же решили изучить эти цветные сталагмиты и выводы оказались неожиданными. Исследования показали, что краска внутри пещер имеет стороннее происхождение и была нанесена на камни вручную — древние художники капали на сталагмиты маленькие капельки краски, а затем раздували их.
Более того, ученые выяснили, что раскрашивали пещеру дважды, с промежутком примерно в 10 тысяч лет.
Новая информация является уникальной, ведь, судя по анализу, сталагмиты раскрашивали неандертальцы, которых долгое время было принято считать слишком примитивными для абстрактного мышления.
Новые данные показывают, что впервые пещеру раскрасили около 65 тысяч лет назад — задолго до того, как homo sapiens появились в Европе. А это значит, что к пещерному творчеству современные люди не могли иметь никакого отношения.
Ученые полагают, что с помощью красок неандертальцы «помечали» свою территорию. По словам специалистов, эти пещерные знаки «сыграли фундаментальную роль в системах символов некоторых сообществ неандертальцев», но значение этих символов пока остается загадкой.
Напомним, что недавно ученые обнаружили в немецкой пещере еще одно творчество неандертальцев — оленью кость с вырезанными на ней узорами.