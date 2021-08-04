В РФПИ заявили, что процесс одобрения «Спутника V» в ЕМА идет в положительном ключе

«Все данные о клинических испытаниях “Спутника V” были предоставлены в рамках инспекции GCP (good clinical practice, надлежащая клиническая практика). По результатам этой инспекции от Европейского агентства лекарственных средств был получен позитивный отзыв», — добавил он.
Представитель фонда также подчеркнул, что политизированные заявления официальных представителей Европейской комиссии об отсутствии информации о вакцине «Спутник V» и вопросах, связанных с ее безопасностью, вызывают сожаление.
«Ранее некоторые представители ЕС уже заявляли об отсутствии потребности в вакцине “Спутник V” в ЕС, а также распространяли недостоверную информацию о российской вакцине, которая была неоднократно опровергнута РФПИ и НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи», — отметил он.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью газете «Комсомольская правда» заявил о необоснованности выпадов против российской вакцины «Спутник V» на Западе и политизации процесса ее регистрации.
В фонде также добавили, что безопасность и эффективность вакцины «Спутник V» подтверждены регуляторами в 69 странах мира, где российская вакцина зарегистрирована.
При этом в ряде стран, где одновременно применяются несколько вакцин от коронавируса, именно у российского препарата лучшие показатели безопасности и эффективности, иногда значительное превосходящие зарубежные аналоги, сообщили в РФПИ.