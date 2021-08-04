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15:53 (мск), источник: ТАСС

В РФПИ заявили, что процесс одобрения «Спутника V» в ЕМА идет в положительном ключе

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Процесс одобрения вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA, European Medicines Agency) идет в положительном и профессиональном ключе. Об этом сообщил представитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в Telegram-канале вакцины.

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Источник: Reuters

«Все данные о клинических испытаниях “Спутника V” были предоставлены в рамках инспекции GCP (good clinical practice, надлежащая клиническая практика). По результатам этой инспекции от Европейского агентства лекарственных средств был получен позитивный отзыв», — добавил он.

Представитель фонда также подчеркнул, что политизированные заявления официальных представителей Европейской комиссии об отсутствии информации о вакцине «Спутник V» и вопросах, связанных с ее безопасностью, вызывают сожаление.

«Ранее некоторые представители ЕС уже заявляли об отсутствии потребности в вакцине “Спутник V” в ЕС, а также распространяли недостоверную информацию о российской вакцине, которая была неоднократно опровергнута РФПИ и НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи», — отметил он.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью газете «Комсомольская правда» заявил о необоснованности выпадов против российской вакцины «Спутник V» на Западе и политизации процесса ее регистрации.

В фонде также добавили, что безопасность и эффективность вакцины «Спутник V» подтверждены регуляторами в 69 странах мира, где российская вакцина зарегистрирована.

При этом в ряде стран, где одновременно применяются несколько вакцин от коронавируса, именно у российского препарата лучшие показатели безопасности и эффективности, иногда значительное превосходящие зарубежные аналоги, сообщили в РФПИ.

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