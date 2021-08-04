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15:29 (мск), источник: Новости Mail.ru

Иллюстратор из Франции раскрашивает старые черно-белые фото

Благодаря цвету они приобретают новую жизнь.

Художник и дизайнер из Франции по имени Себастьен де Оливейра прославился в соцсетях благодаря своему красивому хобби. Он раскрашивает старые черно-белые фотографии прошлого века.

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Изначально де Оливейра специализировался на военных фотографий времен Первой и Второй мировых войн, но затем переключился на уличные и репортажные снимки «из жизни». Благодаря художнику и цвету эти снимки приобретают вторую жизнь и становятся похожими на кадры из голливудских фильмов.

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Рита Хейворт ест на пляже, 1947 год
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Базарный день на улице в Париже, Франция, 1951 год
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Пляж военного времени на английском побережье, 1941 год
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Парк Глен Эхо, округ Монтгомери, Мэриленд, апрель 1943 года
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Юнион-Стейшн, Чикаго, автор Джек Делано, 1943 год
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Неизвестные, 1946 год
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Раненые британские солдаты и немецкий военнопленный, возвращающиеся с линии фронта, 1916 год
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Освобождение Парижа, 1944 год

Екатерина Гура

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