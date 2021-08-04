15:29 (мск), источник: Новости Mail.ru
Иллюстратор из Франции раскрашивает старые черно-белые фото
Благодаря цвету они приобретают новую жизнь.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проектыВсе проекты
Благодаря цвету они приобретают новую жизнь.
Художник и дизайнер из Франции по имени Себастьен де Оливейра прославился в соцсетях благодаря своему красивому хобби. Он раскрашивает старые
Изначально де Оливейра специализировался на военных фотографий времен Первой и Второй мировых войн, но затем переключился на уличные и репортажные снимки «из жизни». Благодаря художнику и цвету эти снимки приобретают вторую жизнь и становятся похожими на кадры из голливудских фильмов.
Екатерина Гура