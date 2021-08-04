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18:22 (мск), источник: BBC News Русская служба

Виновник затора в Суэцком канале «Эвер Гивен» прибыл в порт назначения. С опозданием в четыре месяца

Гигантский контейнеровоз «Эвер Гивен», севший на мель в Суэцком канале 23 марта 2021 года, наконец-то прибыл в британский порт Феликстоу с опозданием в несколько месяцев. Запланированный приход был назначен на начало апреля.

Контейнеровоз «Эвер Гивен» прибывает в английский порт Феликстоу в графстве Сассекс. На нем написано Evergreen, но это имя владеющей им компании, а не самого судна | Источник: JEFF WELCH

С мели корабль был снят через шесть дней, но власти Египта отказались отпускать его в вольное плавание, потребовав компенсации от владельцев.

Администрация Суэцкого канала поначалу затребовала 926 млн долларов США, включая 300 млн за стоимость снятия контейнеровоза с мели и еще 300 млн за, как было сказано, потерю репутации.

Британская страховая компания UK Club поначалу платить отказалась, заявив, что сумма эта «невероятно велика» и «по большей части, необоснованна».

«Эвер Гивен» в Суэцком канале. Снимок сделан 29 марта, когда контейнеровоз, наконец-то, удалось снять с мели. Маленькие черные штрихи вокруг — это многочисленные буксиры. Сравнение ширины канала с длиной судна явно не в пользу первого | Источник: GETTY IMAGES
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В ответ Администрация канала снизила свои требования до 550 млн долларов. Сумма, на которой сошлись и страховщики, и владельцы, в результате осталась широкой общественности так и не известной.

Неизвестны и итоги расследования, которое должно было установить причину, по которой оказалось заблокировано одно из главных судоходных путей мира.

На последовавшей за подписанием соглашения о компенсации пресс-конференции глава Администрации Осама Раби сказал только, что за судно целиком и полностью отвечает только его владелец. Правда, Раби признал, что Суэцкий канал необходимо расширить, и что этот процесс теперь решено ускорить.

Контейнеровоз составляет 400 м в длину, весит 200 тысяч тонн и может перевозить 9 тысяч контейнеров. Потери от просроченных и ставших ненужными грузов могут быть очень велики | Источник: GETTY IMAGES

Что делать с просроченным грузом

После того, как контейнеровоз отпустили, он направился, как и было запланировано, в Роттердам, а оттуда после частичной разгрузки — в английский порт Феликстоу.

Начальная стоимость товаров, перевозимых в контейнерах «Эвер Гивен», оценивалась в 775 млн долларов США, но часть из них составляли овощи и фрукты, которые теперь придется просто уничтожить.

Джейк Слинн, владелец компании, занимающейся уничтожением опасных или просроченных грузов, сказал Би-би-си, что ожидает, что ему придется иметь дело с 20 или даже 30 контейнерами с застрявшего в Египте корабля.

На пляже Феликстоу расположились шип-споттеры и просто любопытные. Что бы ни произошло с «Эвер Гивен» дальше, место в истории судоходства ему уже обеспечено | Источник: GETTY IMAGES
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Речь идет не только о фруктах и овощах и другой скоропортящейся продукции, но и о тех товарах, от которых их владельцы и покупатели отказались после такой длительной задержки, включая телевизоры и одежду. «Мы не знаем, с чем нам придется иметь дело, и не узнаем, пока не откроем контейнеры», — сказал Слинн.

За прибытием контейнеровоза в Феликстоу наблюдали люди, в чье хобби входит отслеживать суда, либо заходящие в порты, либо из них отправляющиеся, так называемые ship-spotters.

Одна из них, по имени Венди, сказал Би-би-си, что следила за судьбой контейнеровоза с того самого дня, как он застрял в Суэцком канале: «О нем так много писали, — сказала она, — поэтому увидеть как он, наконец, прибыл в порт — очень здорово».

«Эвер Гивен» покидает Суэцкий канал. Шесть дней его снимали с мели, а потом еще четыре месяца решали денежные вопросы | Источник: GETTY IMAGES

Застрявший «Эвер Гивен» нанес и Египту, и своим владельцам, и многочисленным компаниям, рассчитывавшим на перевозимые в нем грузы, большой ущерб. Например, Администрация канала утверждала, что каждый день простоя обходился Египту в 12−15 млн долларов.

При этом, снять контейнеровоз с мели оказалось делом непростым. Начнем с того, что ширина канала составляет 205 м, тогда как длина «Эвер Гивен» — 400 м.

Контейнеровоз полностью перегородил канал, встав поперек него | Источник: BBC

В спасательных работах были задействованы многочисленные буксиры и экскаваторы, пытавшиеся как-то «подкопаться» под корабль и углубить под ним дно, но окончательно снять его с мели удалось только во время сильного прилива.

Разгрузившись в Феликстоу, «Эвер Гивен» направится в Гамбург.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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