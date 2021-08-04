18:22 (мск), источник: BBC News Русская служба
Виновник затора в Суэцком канале «Эвер Гивен» прибыл в порт назначения. С опозданием в четыре месяца
Гигантский контейнеровоз «Эвер Гивен», севший на мель в Суэцком канале 23 марта 2021 года,
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С мели корабль был снят через шесть дней, но власти Египта отказались отпускать его в вольное плавание, потребовав компенсации от владельцев.
Британская страховая компания UK Club поначалу платить отказалась, заявив, что сумма эта «невероятно велика» и «по большей части, необоснованна».
В ответ Администрация канала снизила свои требования до 550 млн долларов. Сумма, на которой сошлись и страховщики, и владельцы, в результате осталась широкой общественности так и не известной.
Неизвестны и итоги расследования, которое должно было установить причину, по которой оказалось заблокировано одно из главных судоходных путей мира.
На последовавшей за подписанием соглашения о компенсации
После того, как контейнеровоз отпустили, он направился, как и было запланировано, в Роттердам, а оттуда после частичной разгрузки — в английский порт Феликстоу.
Джейк Слинн, владелец компании, занимающейся уничтожением опасных или просроченных грузов, сказал
Речь идет не только о фруктах и овощах и другой скоропортящейся продукции, но и о тех товарах, от которых их владельцы и покупатели отказались после такой длительной задержки, включая телевизоры и одежду. «Мы не знаем, с чем нам придется иметь дело, и не узнаем, пока не откроем контейнеры», — сказал Слинн.
За прибытием контейнеровоза в Феликстоу наблюдали люди, в чье хобби входит отслеживать суда, либо заходящие в порты, либо из них отправляющиеся, так называемые
Одна из них, по имени Венди, сказал
Застрявший «Эвер Гивен» нанес и Египту, и своим владельцам, и многочисленным компаниям, рассчитывавшим на перевозимые в нем грузы, большой ущерб. Например, Администрация канала утверждала, что каждый день простоя обходился Египту в 12−15 млн долларов.
При этом, снять контейнеровоз с мели оказалось делом непростым. Начнем с того, что ширина канала составляет 205 м, тогда как длина «Эвер Гивен» — 400 м.
В спасательных работах были задействованы многочисленные буксиры и экскаваторы, пытавшиеся
Разгрузившись в Феликстоу, «Эвер Гивен» направится в Гамбург.