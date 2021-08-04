16:37 (мск), источник: Новости Mail.ru
Лидер финской рок-группы Lordi пришел на вакцинацию в концертном костюме
Он поставил прививку и сфотографировался со всеми желающими
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Он поставил прививку и сфотографировался со всеми желающими
Лидер финской
Музыкант не стал изменять своему образу и явился на пункт вакцинации в полном концертном облачении — в костюме монстра.
Он поставил прививку от коронавируса и сфотографировался с медперсоналом и всеми желающими.
Кстати, Мистер Лорди был в тот день не единственным необычным посетителем пункта вакцинации в Рованиеми. Привиться от коронавируса туда также пришел
Екатерина Гура