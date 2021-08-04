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16:37 (мск), источник: Новости Mail.ru

Лидер финской рок-группы Lordi пришел на вакцинацию в концертном костюме

Он поставил прививку и сфотографировался со всеми желающими

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Лидер финской хард-рок-группы Lordi Томи Путаансуу, также известный как Мистер Лорди, в выходные пришел на вакцинацию в городе Рованиеми в Лапландии.

Музыкант не стал изменять своему образу и явился на пункт вакцинации в полном концертном облачении — в костюме монстра.

Он поставил прививку от коронавируса и сфотографировался с медперсоналом и всеми желающими.

Кстати, Мистер Лорди был в тот день не единственным необычным посетителем пункта вакцинации в Рованиеми. Привиться от коронавируса туда также пришел Санта-Клаус.

Екатерина Гура

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