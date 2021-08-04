Водителей предупредили о «скрытых» патрулях ГИБДД

По данным издания, работают такие патрули круглосуточно — и успешно выявляют распространенные нарушения ПДД. Например, в Москве — проезды на красный сигнал светофора и нетрезвое вождение, в регионах — выезд на встречную полосу. Наблюдатели в такой «гражданской» машине никого не задерживают, а только передают нужную информацию патрулям, которые дежурят по округу.
Патрули могут фиксировать все основные нарушения ПДД, кроме превышения скорости — в машине инспекторов нет никакого специального оборудования, кроме раций.
«Для некоторых водителей нарушение ПДД — привычное дело. Они могут игнорировать светофоры, не пропускать пешеходов и не пристегиваться ремнями безопасности, а также практиковать опасное вождение. А вот увидев полицейский автомобиль, немедленно снижают скорость, начинают пользоваться поворотниками и в целом превращаются в аккуратных автомобилистов. Но только на время —пока не уедет патруль», — рассказали источники.
Ранее стало известно, что в среднем автомобилисты могут обмануть две из трех камер ГИБДД.
Также «Газета.Ru» выяснила, как автомобилисты массово уклоняются от штрафов.