ВОЗ призвала ввести мораторий на ревакцинацию от коронавируса

«Всемирная организация здравоохранения призывает ввести мораторий на ревакцинацию как минимум до конца сентября, чтобы дать возможность получить прививку от коронавируса минимум 10% населения каждой страны», — сказал доктор Тедрос.
Он отметил, что в мире было сделано 4 млрд прививок от коронавируса, 80% из них — в странах с высоким доходом и доходом выше среднего. Однако в бедных странах многие не могут сделать первую прививку от коронавируса. Глава ВОЗ призвал направить большую часть поставок вакцин в эти страны.
В Москве ревакцинация от коронавируса началась в июле этого года. Сделать третью прививку рекомендовали тем, кто прошел вакцинацию или переболел коронавирусом более полугода назад. По мнению ряда экспертов, ревакцинация поможет усилить иммунитет против коронавируса.
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