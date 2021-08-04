Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Банковская тайна: почему исчезают деньги с карт пенсионеров Иногда люди не могут получить выплаты по своей вине, но обычно они становятся жертвой аферистов
Фоторепортажи
7Названы неожиданные научные факты о дружбе
13Лесные пожары дошли до Антальи
17:45 (мск), источник: Ведомости

ВОЗ призвала ввести мораторий на ревакцинацию от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала страны ввести мораторий на ревакцинацию от коронавируса до конца сентября. Об этом заявил глава ВОЗ доктор Тедрос Адханом Гебрейесус в ходе брифинга.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

«Всемирная организация здравоохранения призывает ввести мораторий на ревакцинацию как минимум до конца сентября, чтобы дать возможность получить прививку от коронавируса минимум 10% населения каждой страны», — сказал доктор Тедрос.

Он отметил, что в мире было сделано 4 млрд прививок от коронавируса, 80% из них — в странах с высоким доходом и доходом выше среднего. Однако в бедных странах многие не могут сделать первую прививку от коронавируса. Глава ВОЗ призвал направить большую часть поставок вакцин в эти страны.

В Москве ревакцинация от коронавируса началась в июле этого года. Сделать третью прививку рекомендовали тем, кто прошел вакцинацию или переболел коронавирусом более полугода назад. По мнению ряда экспертов, ревакцинация поможет усилить иммунитет против коронавируса.

Еще больше интересного о науке и технологиях


 Россияне стали меньше жаловаться на банки
В Москве простились с президентом журфака МГУ Ясеном Засурским. Фотогалерея
Российские синхронистки выиграли соревнования дуэтов в Токио
Синоптик предупредил россиян о наступлении 43-градусной жары
Водителям рассказали о «скрытых» патрулях ГИБДД
Тимановская в последний момент поменяла рейс и покинула Японию
Чубайс заявил о смене мировых элит из-за революции в энергетике
Лидер рок-группы Lordi пришел на вакцинацию в концертном костюме
Игры в Японии
Спорт для настоящих самураев
Hi-Tech
Раскрыта тайна происхождения лунной воды Она «прячется» в особых местах
Товары для дома
Блендеры, чайники, миксеры отдают со скидками до 70%
19 товаров для мелкого ремонта
11 гаджетов, которые будут работать, пока вы спите
20 суперполезных находок с AliExpress
Gnezdo.ru
Актрисы, которые были женами одного мужчины: 5 пар
72-летняя Зита и Гита: что с ней сегодня
Что произошло с Никитой Панфиловым. Грустно
Я сел за холст и они засмеялись, начав рисовать
Леди
Высоцкая и Кончаловский растрогали фанатов нежными чувствами Актриса показала романтичное фото с супругом
Дом
Старинный кабинет и беседка: в гостях у 57-летнего Гордона
6 самых красивых рабочих мест
7 признаков квартиры, которую не выйдет продать по хорошей цене
20 суперполезных находок с AliExpress
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь