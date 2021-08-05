Ученые заявили о падении эффективности вакцин и предложили план действий

По мнению ученых, третья волна коронавируса в Королевстве была вызвана дельта-штаммом как среди непривитых людей, особенно в возрасте от 12 до 24 лет, так и среди некоторых британцев, сделавших прививку. Всего исследователи взяли образцы у 98 тыс. человек.
По их оценкам, эффективность вакцин упала до 49% по сравнению с 64% месяцем ранее. Вместе с тем уровень способности вакцин защитить людей от развития симптомов COVID-19 составила 59% по сравнению с 83% в предыдущем месяце.
По словам авторов исследования, разработка новых вакцин против дельта-штамма может быть оправдана в свете доказательств того, что штамм мутировал до такой степени, что антитела, вырабатываемые после ввода пациентам уже существующих вакцин, становятся менее эффективными.
Вместе с тем ученые считают, что нынешние вакцины по-прежнему обеспечивают относительно высокую степень защиты. По их подсчетам, полностью привитые в три раза реже заражались дельта-штаммом, чем те, кто, не сделал прививку, а также у них намного реже проявлялись симптомы COVID-19.
Как подчеркивают ученые, новые случаи заражения среди полностью вакцинированных людей становятся все более важной проблемой в странах с высокими показателями вакцинации. В исследовании говорится, что во время третьей волны коронавируса в Британии заболело большое число детей и молодых людей: около половины положительных мазков были взяты у британцев в возрасте от 5 до 24 лет, что составляет четверть населения Королевства.
Эти данные, как считают ученые, говорят о необходимости вакцинации несовершеннолетних. По их мнению, если прививки начнут делать молодым людям в возрасте от 12 до 17 лет, то это позволит существенно снизить показатели передачи вируса осенью, когда возрастет «уровень социального смешения».
На прошлой неделе правительственная группа советников по чрезвычайным ситуациям властей Великобритании (SAGE) предсказала сохранение вакцинации от COVID-19 «на долгие годы». Эксперты пришли к выводу, что защита, которую сейчас обеспечивают вакцины от коронавируса, с большой долей вероятности будет ослабевать со временем, что в дальнейшем потребует ревакцинации населения.
Авторы доклада отметили, что пока что не знают, как часто нужно будет повторно прививаться от коронавируса. По их словам, британские вирусологи и эпидемиологи сообщили, что вакцина, скорее всего, даже по прошествии времени будет хорошо защищать граждан от тяжелых форм COVID-19. Снизится именно эффективность против заражений и легкого течения болезни, пояснили они.