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08:31 (мск), источник: РБК

Число случаев COVID-19 в мире превысило 200 млн

В мире с начала пандемии коронавируса выявили более 200 млн случаев заболевания COVID-19, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. К 07:45 мск, по данным университета, было известно о 200 163 166 заражениях. При этом на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщается пока о 199 466 211 выявленных случаях.

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Источник: AP 2021

Страной с самым большим числом известных случаев заражения остаются США — 35,3 млн (по данным Университета Хопкинса). За ними идут Индия (31,7 млн), Бразилия (20 млн) и Россия (6,3 млн по данным оперативного штаба на 4 августа). Замыкает первую пятерку Франция с 6,2 млн случаев заболевания.

Число зарегистрированных смертей, считает университет, составляет 4 256 252. Больше всего летальных исходов зафиксировали в США (614,7 тыс.), Бразилии (559,6 тыс.) и Индии (425,7 тыс.). ВОЗ в свою очередь сообщает о 4 244 541 смерти.

Университет Джонса Хопкинса также подсчитывает усилия по вакцинации в количественном выражении. Так, по его данным, в мире было введено более 4,26 млрд доз вакцин от коронавируса. Лидером стал Китай — 1,7 млрд доз. Также 485,2 млн ввели в Индии, 347 млн — в США, 139,1 млн — в Бразилии, 98 млн — в Японии, 93,1 млн — в Германии. В десятке лидеров по темпам вакцинации также Великобритания, Франция, Турция и Индонезия.

Накануне ВОЗ в очередной раз обратила внимание мирового сообщества на проблему неравномерного распределения вакцин. Она указала, что более богатые страны перевыполнили установленный минимум в 10% населения, который необходимо было привить, а более бедные — только приступили к вакцинации из-за нехватки препаратов. Из-за этого организация рекомендовала ввести мораторий на ревакцинацию.

«Нам необходимо в срочном порядке изменить ситуацию, когда большая часть вакцин оказывается в странах с высоким уровнем доходов, и перейти к поставкам большей части препаратов в страны с низким уровнем доходов, — пояснял глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус. — Соответственно, ВОЗ призывает ввести мораторий на ревакцинацию как минимум до конца сентября, чтобы дать возможность вакцинировать не менее 10% населения каждой страны».

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