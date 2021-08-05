В России снова выявили более 23 тыс. заразившихся коронавирусом

Регионы—лидеры по числу новых случаев:
За день в России умерли 794 заболевших, на четыре человека больше, чем накануне (790). Общее число умерших достигло 162 509. За сутки выздоровели 20 370 человек, всего — 5 700 212.
Регионы—лидеры по числу смертей:
Роспотребнадзор на этой неделе снова назвал ситуацию с COVID-19 в России напряженной. Глава ведомства Анна Попова заявила, что растет скорость мутации коронавируса. По состоянию на конец июля полную вакцинацию от вируса в стране прошли 22,4 млн человек, по меньшей мере один компонент вакцины получили 35 млн.
В мире число заболевших с начала пандемии превысило 200 млн.
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