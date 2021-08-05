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11:08 (мск), источник: Коммерсантъ

В России снова выявили более 23 тыс. заразившихся коронавирусом

В России за прошедшие сутки зарегистрировали 23 120 случаев заражения коронавирусом, сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Это на 2,35% больше, чем накануне (22 589). Общее число заболевших достигло 6 379 904.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
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Источник: РИА "Новости"

Регионы—лидеры по числу новых случаев:

  • Москва — 3227 (за все время — 1 519 621);
  • Санкт-Петербург — 1911 (538 278);
  • Московская область — 1287 (392 835);
  • Нижегородская область — 552 (143 277);
  • Свердловская область — 515 (110 013).

За день в России умерли 794 заболевших, на четыре человека больше, чем накануне (790). Общее число умерших достигло 162 509. За сутки выздоровели 20 370 человек, всего — 5 700 212.

Регионы—лидеры по числу смертей:

  • Москва — 68 (с начала пандемии — 25 994);
  • Санкт-Петербург — 45 (19 526);
  • Краснодарский край — 33 (4365);
  • Московская область — 30 (7356);
  • Нижегородская область — 28 (5208).

Роспотребнадзор на этой неделе снова назвал ситуацию с COVID-19 в России напряженной. Глава ведомства Анна Попова заявила, что растет скорость мутации коронавируса. По состоянию на конец июля полную вакцинацию от вируса в стране прошли 22,4 млн человек, по меньшей мере один компонент вакцины получили 35 млн.

В мире число заболевших с начала пандемии превысило 200 млн.

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