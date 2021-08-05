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11:33 (мск), источник: Lenta.Ru

В Минздраве назвали число привитых от коронавируса россиян

В России от COVID-19 привито 37 миллионов россиян. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Олег Гриднев, передает «Интерфакс».

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Источник: Агентство «Москва»

По его словам, за последнюю неделю в России привились три миллиона человек.

Гриднев назвал темпы вакцинации в стране «значительными». Как рассказал замглавы Минздрава, в некоторых регионах они снизились из-за того, что многие россияне уехали в отпуск.

Как сообщил замминистра здравоохранения, лидерами по охвату вакцинации являются Москва, Подмосковье, Тульская, Ростовская и Белгородская области, а также Хакасия и Чечня.

Ранее в Минздраве назвали долю госпитализированных пациентов без прививки от коронавируса. По словам главы ведомства Михаила Мурашко, больше 98 процентов пациентов с COVID-19, которые поступают в стационары, не вакцинировались.

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