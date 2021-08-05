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14:09 (мск), источник: Новости Mail.ru

Как выглядят самые необычные светофоры мира

Светофоры для верблюдов, котики и Элвис Пресли.

5 августа отмечается Международный день светофора. Именно в этот день в 1914 году в городе Кливленд появился первый светофор в мире. У него было только два цвета — красный и зеленый, и управлялся он механически специальным человеком, который сидел в будке неподалеку.

Современные светофоры во всем мире выглядят примерно одинаково, но кое-где они являются настоящими туристическими достопримечательностями.

Светофор под ногами, Россия

В 2015 году в Москве появился необычный светофор для пешеходов, расположенный у края проезжей части. По очереди на дороге горит красная и зеленая отметки с надписями «стой» и «иди». Светодиодные полоски на дороге дублируют обычный светофор и призваны увеличить безопасность пешеходов. На сегодняшний день такие дорожные светофоры установлены в нескольких городах России.

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Светофорное дерево, Великобритания и Россия

Светофорное дерево (Traffic Light Tree), состоящее из 75 светофоров впервые появилось в Лондоне в 1999 году как современный памятник в стиле поп-арт. Никакой практической функции «дерево» не несет, хотя все светофоры на нем настоящие и переключаются в строго определенной последовательности.

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Сейчас это «дерево» является одной из самых необычных достопримечательностей Лондона. Кстати, идея светофорного дерева так понравилась россиянам, что несколько лет назад его копия появилась в Пензе.

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Лондон
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Пенза

Светофор для верблюдов

В 2021 году на севере Китая рядом с популярными туристическими объектами — горой Минша и Лунным озером недалеко от города Дуньхуан, был установлен первый в мире
светофор для верблюдов. В древности это место служило воротами в Китай на Великом шелковом пути, а сегодня это популярное среди туристов место, куда они приезжают на верблюжьих караванах. Чтобы избежать столпотворения и удачно разминуться с другими туристическими группами, и был установлен верблюжий светофор.

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Львы и неандертальцы, Таиланд

В курортной провинции Краби в Таиланде местные власти сделали для туристов достопримечательность — необычные светофоры с фигурами. Например, там можно встретить львиный прайд, который сидит и лежит на светофорах. Но самым популярным дорожным устройством является «троица неандертальцев», которые держат светофоры в руках. Они стали настолько популярны, что иногда их даже наряжают к праздникам, надевая на древних людей современную или традиционную тайскую одежду.

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Светофор с котами, Россия

В городе Зеленоградске Калининградской области настолько любят котов, что местные жители именуют его городом котов. Здесь можно встретить огромное количество скульптур, муралов и других памятников, посвященных этим животным. А несколько лет назад в Зеленоградске появились еще и тематические светофоры с сидящим или гуляющим котом.

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Ампельман, Элвис и другие человечки, Германия

В Германии необычные светофоры с различными фигурками пользуются большой популярностью. Эта страна вполне может считаться самой креативной на различные светофорные фигурки.

Например, Берлин славится изображением человечка в шляпе, которого зовут Ампельман. За долгие десятилетия он настолько полюбился местным жителям и туристам, что стал уже символом города — в Берлине можно купить сувениры с его изображением или посетить музей, посвященный ему.

Кроме того, в разных районах Германии на светофорных сигналах можно увидеть баварских девушек с косичками, танцующих людей, Элвиса Пресли и даже Карла Маркса.

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Ампельман
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Элвис
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Человечки с ружьями
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Маркс

Екатерина Гура.

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