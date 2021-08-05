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15:07 (мск), источник: Газета.Ру

Компания Безоса раскритиковала Маска за опасный проект полета на Луну

Космическая компания Джеффа Безоса Blue Origin раскритиковала главу SpaceX Илона Маска за крайне опасный и рискованный проект полета на Луну.

Источник: Reuters

Как сообщает CNBC, это связано с тем, что NASA предоставило SpaceX единственный контракт на создание корабля для высадки астронавтов на Луну, отказавшись от Blue Origin.

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Представители компании Безоса назвали «чрезвычайно сложным и крайне рискованным» проект SpaceX с использованием пилотируемого космического корабля Starship для перевозки астронавтов NASA на поверхность Луны. В Blue Origin отметили, что у конкурента при посадке на Луну будет задействовано «беспрецедентное количество технологий, разработок и операций, которые никогда раньше не применялись в Starship».

Компания требует, чтобы NASA заключило второй контракт на тех же условиях, что и для SpaceX. Будущие контракты планируется сделать дешевле — не более $45 млн каждый. При этом со SpaceX NASA заключило контракт на $2,9 млрд.

Отмечается, что в Blue Origin умолчали о другой детали при принятии решения о победителе контракта. SpaceX изначально предложила $2,9 млрд, в то время как Blue Origin почти вдвое увеличила сумму, запросив $5,99 млрд.

20 июля прошла космическая презентация Безоса, в рамках которой он вместе с тремя другими членами экипажа самостоятельно отправился в полет на ракете New Shepard. Дата была выбрана в честь 52-й годовщины высадки на Луну аппарата Apollo 11.

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