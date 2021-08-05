17:05 (мск), источник: Life.ru
«Воинственный народ»: Китайцев шокировали «жёсткие» русские закуски
Авторам статьи пришлись по душе только солёные огурцы. По их мнению, это блюдо выглядит на порядок лучше, чем остальные.
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В Китае оценили разные русские закуски, дегустаторы пришли к выводу, что это «жёсткая» еда для мужественных людей. Статья была опубликована на
Возглавила список «жёстких» закусок икра. Причём авторы поставили её на это место не
Второе место заняла сырокопчёная или солёная сушёная рыба, которая напомнила авторам публикации сашими (сырое филе мяса, рыбы и морепродуктов, нарезанное тонкими ломтиками). Эта закуска дегустаторам тоже не пришлась по душе, так как в Китае не любят есть сырую рыбу, к тому же «посыпанную солью». А любимую всеми россиянами селёдку с картошкой и вовсе назвали «довольно странным» блюдом.
«Как такое вообще можно есть? К этой русской закуске очень трудно привыкнуть, я думаю, вы вряд ли захотите попробовать, не так ли?» — пишет автор.
Журналистам понравилась только одна русская закуска — солёные огурцы. По их мнению, она выглядит на порядок лучше, чем первые три. Аналитики пришли к выводу, что русские — «воинственный народ» и закуски это отражают.