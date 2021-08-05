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17:05 (мск), источник: Life.ru

«Воинственный народ»: Китайцев шокировали «жёсткие» русские закуски

Авторам статьи пришлись по душе только солёные огурцы. По их мнению, это блюдо выглядит на порядок лучше, чем остальные.

Источник: AP 2021

В Китае оценили разные русские закуски, дегустаторы пришли к выводу, что это «жёсткая» еда для мужественных людей. Статья была опубликована на интернет-портале Sina.

Возглавила список «жёстких» закусок икра. Причём авторы поставили её на это место не из-за вкусовых качеств, а из-за высокой цены. По их мнению, употребление такой «обычной» еды с выпивкой может вызвать зависть у многих китайских гурманов.

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Второе место заняла сырокопчёная или солёная сушёная рыба, которая напомнила авторам публикации сашими (сырое филе мяса, рыбы и морепродуктов, нарезанное тонкими ломтиками). Эта закуска дегустаторам тоже не пришлась по душе, так как в Китае не любят есть сырую рыбу, к тому же «посыпанную солью». А любимую всеми россиянами селёдку с картошкой и вовсе назвали «довольно странным» блюдом.

«Как такое вообще можно есть? К этой русской закуске очень трудно привыкнуть, я думаю, вы вряд ли захотите попробовать, не так ли?» — пишет автор.

Журналистам понравилась только одна русская закуска — солёные огурцы. По их мнению, она выглядит на порядок лучше, чем первые три. Аналитики пришли к выводу, что русские — «воинственный народ» и закуски это отражают.

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