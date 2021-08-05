Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 5 августаМеждународный день светофора, первый победный салют и другие события, произошедшие в этот день в разные года
Фоторепортажи
16Открытие МАКС-2021
10Hello Louis: 120 лет Королю джаза
18:21 (мск), источник: Российская газета

Мурашко перечислил регионы с самой сложной обстановкой из-за COVID-19

Ситуация в семи регионах РФ вызывает беспокойство по числу пациентов с COVID-19. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: Агентство «Москва»

«По количеству больных наибольшую тревогу у нас вызывают сегодня республики Тыва, Коми, город федерального значения Севастополь, Магаданская область, Астраханская область и также Самара и Краснодарский край», — отметил министр.

Новость
Обнародованы промежуточные итоги испытаний «ЭпиВакКороны»

По его словам, в некоторые субъекты направлены бригады специалистов, которые должны оказать местным властям организационно-методическую и лечебную помощь.

Министр добавил, что в целом по стране ситуация с распространением коронавируса стабилизируется. «Прирост количества пациентов, находящихся под наблюдением, в целом по стране замедлился, в основном за счет таких регионов, как Москва, Санкт-Петербург и Московская область​​​», — подчеркнул глава Минздрава.

Согласно последним данным, вакцину от коронавируса получили 38,9 миллиона россиян. Среди регионов-лидеров по темпам вакцинации министр назвал Архангельскую, Белгородскую, Псковскую и Самарскую области, а также Чечню и Ингушетию.

 Москвичей предупредили об осеннем похолодании со следующей недели
Отказавшиеся приехать в РФ наблюдатели ОБСЕ уже работали малым составом
Путин описал ситуацию с коронавирусом словами «все уже устали»
Украинская легкоатлетка призналась в стыде за свою страну
Зеленский предложил жителям Донбасса переехать в Россию
Морские черепахи попали в «эволюционную ловушку» из-за мусора
Китайцев шокировали «жёсткие» русские закуски
Туристке из США грозит год тюрьмы за съемку медведя
Игры в Японии
Спорт для настоящих самураев
Горячие темы на Авто
Ненавижу Милонова 169
Тоже " если вдруг ". 165
Деревня --личная жизнь -- 144
Арктический гектар. 115
Товары для дома
Блендеры, чайники, миксеры отдают со скидками до 70%
19 товаров для мелкого ремонта
11 гаджетов, которые будут работать, пока вы спите
20 суперполезных находок с AliExpress
Gnezdo.ru
Я сел за холст и они засмеялись, начав рисовать
Приезд Навальной в ФРГ вызвал шквал недовольства
Порадуйте своих любимых цветами
Как стать успешным блогером
Леди
Редкое фото молодых Пугачевой и Киркорова обсуждают в сети Снимком поделился фотограф Роман Родин
Дом
Старинный кабинет и беседка: в гостях у 57-летнего Гордона
6 самых красивых рабочих мест
7 признаков квартиры, которую не выйдет продать по хорошей цене
20 суперполезных находок с AliExpress
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь