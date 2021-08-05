Мурашко перечислил регионы с самой сложной обстановкой из-за COVID-19

«По количеству больных наибольшую тревогу у нас вызывают сегодня республики Тыва, Коми, город федерального значения Севастополь, Магаданская область, Астраханская область и также Самара и Краснодарский край», — отметил министр.
По его словам, в некоторые субъекты направлены бригады специалистов, которые должны оказать местным властям организационно-методическую и лечебную помощь.
Министр добавил, что в целом по стране ситуация с распространением коронавируса стабилизируется. «Прирост количества пациентов, находящихся под наблюдением, в целом по стране замедлился, в основном за счет таких регионов, как Москва, Санкт-Петербург и Московская область», — подчеркнул глава Минздрава.
Согласно последним данным, вакцину от коронавируса получили 38,9 миллиона россиян. Среди регионов-лидеров по темпам вакцинации министр назвал Архангельскую, Белгородскую, Псковскую и Самарскую области, а также Чечню и Ингушетию.