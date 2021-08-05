Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 5 августаМеждународный день светофора, первый победный салют и другие события, произошедшие в этот день в разные года
Фоторепортажи
10Названы 10 неожиданных фактов о человеческом мозге
11Празднование Дня ВДВ
18:10 (мск), источник: Lenta.Ru

В Китае заявили об утечке коронавируса из американской лаборатории

Версия об утечке коронавируса из американской лаборатории может подтвердиться, поскольку в Европе распространился, предположительно, другой тип инфекции. Об этом пишет китайская газета «Жэньминь жибао», цитаты приводит «ИноСМИ».

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
18:21 (мск)Мурашко перечислил регионы с самой сложной обстановкой из-за COVID-19
Новости по темеПолная статистика
Источник: Reuters

Авторы статьи ссылаются на исследования нескольких европейских экспертов. Те предположили, что коронавирус мог распространиться в странах Европы еще до того, как о вспышке объявили в Китае. В материале указано, что в утечке можно заподозрить американскую биологическую лабораторию в Форт-Детрике.

«В апреле 2018 года военная база Форт-Детрик закрыла печь для сжигания отходов, чтобы снизить расходы на техническое обслуживание. С тех пор работа по уничтожению медицинских отходов, включая те, что относятся к “биологическому оружию”, передана частной компании (…). Однако у этой компании большой список нарушений», — утверждает китайское издание.

Китайские и американские власти регулярно высказывают об искусственном происхождении SARS-CoV-2. По словам официального Пекина, к утечке причастны лаборатории из США. Там действительно есть два места, где проводят эксперименты по усилению функций вирусов: лаборатория в Галвестоне, штат Техас, и Университет Северной Каролины в Чапел-Хилл. Уже после начала пандемии COVID-19 стало известно, что в Чапел-Хилл несколько раз происходили инциденты при работе с коронавирусами, чуть не закончившиеся утечкой вируса из лаборатории.

Кроме того, распространена версия об утечке инфекции из китайской лаборатории в Ухане. Всемирная организация здравоохранения предлагала запустить вторую фазу расследования происхождения вируса и получить доступ к данным, касающимся самого начала пандемии, — они хранятся в Ухане. Однако китайские власти отвергли план.

 Обнаружено новое средство против коронавируса
Названы признаки рака желудка на ранней стадии
Мурашко назвал вызывающие тревогу по коронавирусу регионы РФ
Путин описал ситуацию с коронавирусом словами «все уже устали»
Украинская легкоатлетка призналась в стыде за свою страну
Зеленский предложил жителям Донбасса переехать в Россию
Китайцев шокировали «жёсткие» русские закуски
Краснодарский край засыпало мощным градом (видео)
Туристке из США грозит год тюрьмы за съемку медведя
Игры в Японии
Спорт для настоящих самураев
Hi-Tech
iOS 15 обновит камеру iPhone. Что изменится Посмотрите на фото — такого больше не будет
Авто
Знаменитости решили продать свои «Феррари» (фото) Музыканты и люди из Формулы 1 решили расстаться с суперкарами и запросили за них весьма немаленькие деньги
Товары для дома
Блендеры, чайники, миксеры отдают со скидками до 70%
19 товаров для мелкого ремонта
11 гаджетов, которые будут работать, пока вы спите
20 суперполезных находок с AliExpress
Дети
«После прививки будет бесплодие?» Гинеколог — о риске и страхах Какая неинфекционная эпидемия сегодня грозит беременным?
Леди
Редкое фото молодых Пугачевой и Киркорова обсуждают в сети Снимком поделился фотограф Роман Родин
Дом
Старинный кабинет и беседка: в гостях у 57-летнего Гордона
6 самых красивых рабочих мест
7 признаков квартиры, которую не выйдет продать по хорошей цене
20 суперполезных находок с AliExpress
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь