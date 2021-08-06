Гольфстрим и другие североатлантические течения заподозрили в длительном замедлении

«Анализ восьми ключевых индикаторов состояния Атлантики указывает, что Атлантическая меридиональная циркуляция (AMOC) находится в ослабленном состоянии уже как минимум столетие. Это говорит о том, что глобальный “конвейер течений” начал терять стабильность и близок к коллапсу», — рассказал Бурс.
«Конвейером течений» ученые называют систему взаимосвязанных глубинных потоков, которые переносят воду практически по всему Мировому океану.
Он существует благодаря тому, что соленость и температура воды в разных уголках Мирового океана заметно отличаются, благодаря чему огромные массы воды путешествуют от экватора к полюсам, перенося с собой тепло и энергию.
Соленость воды зависит от количества осадков и интенсивности испарения, поэтому у экватора и у полюсов в воде соли меньше, чем в тропиках и в умеренных широтах. Более пресная и тяжелая вода остывает у полюсов, погружается на глубину и отправляется обратно к экватору, где нагревается, всплывает, и круг замыкается.
Климатологи подозревают, что в прошлом этот круговорот работал иначе. Именно из-за этого примерно 2,6 млн лет назад мог начаться ледниковый период. По мнению многих исследователей, в то время «конвейер течений» был сильно ослаблен или вообще перестал работать, в результате чего полюса замерзли, и ледники стали наступать на умеренные широты.
Бурс открыл первые свидетельства того, что нечто похожее происходит в Мировом океане на протяжении более века. К такому выводу он пришел, изучая ключевые индикаторы, которые показывают активность Атлантической меридиональной циркуляции (AMOC) — системы, в которую входят Гольфстрим и все другие крупные течения Атлантики.
Недавние наблюдения океанологов и климатические модели показывают, что в последние десятилетия AMOC значительно замедлилась. Однако пока ученые не могут сказать, когда именно начался этот процесс и с какой скоростью он идет.
Многие исследователи считают, что эти перемены произошли относительно недавно в результате потепления вод Атлантики и ускорения таяния ледников Арктики и Гренландии.
По словам Бурса, подтвердить или опровергнуть эту гипотезу было достаточно сложно, так как ранее ученые не вели долгосрочных наблюдений за AMOC. Первые подобные данные климатолог получил, проследив за тем, как на скорость движения течений влияли колебания температуры воды, солености и шести других ключевых индикаторах состояния Атлантики.
Используя эти закономерности, он проанализировал, как менялись эти индикаторы в последние несколько веков, при помощи данных, которые собирались климатологами в прошлом, а также были получены при изучении отложений осадочных пород на дне Атлантики.
Эти расчеты показали, что «конвейер течений» замедляется как минимум с 1880 года и при этом он стал значительно более нестабильным.
«Я не ожидал, что тех излишков пресной воды, которые попали в Атлантику за прошлый век, хватит для того, чтобы так сильно поменять характер движения Атлантического меридионального кругового течения. Мы должны срочно пересмотреть все модели с учетом собранных нами сведений для понимания того, насколько критической является ситуация», — подытожил климатолог.
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