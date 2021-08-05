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22:51 (мск), источник: Известия

Попова выступила против снятия ограничений по коронавирусу в РФ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в четверг, 5 августа, заявила, что в стране пока рано ослаблять ограничения по коронавирусу. По ее словам, число новых выявляемых случаев за сутки устойчиво снижается в 22 регионах страны, а в 28 наблюдается стабилизация ситуации. При этом ежедневный суточный прирост случаев коронавируса фиксируется в 35 регионах. Причем в 15 из них, данный показатель превышает среднероссийские.

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Источник: Известия

«Ситуация развивается на высоких цифрах для каждого региона, и это говорит о том, что пока ослаблять ограничения рано», — сказала она в интервью Наиле Аскер-заде в программе на телеканале «Россия 1».

Достаточный для прекращения циркуляции коронавируса в стране уровень иммунизации населения пока не достигнут, подчеркнула глава Роспотребнадзора.

«Количество привитых растет, и количество переболевших растет. Но пока мы не достигаем того уровня, чтобы сказать, что всё, вирус не имеет возможности циркулировать», — указала она.

В то же время Попова выразила надежду, что начало нового учебного года по всей территории страны пройдет в очном формате и не придется вводить какие-либо ограничения.
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Ранее в этот же день министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что некоторые регионы страны вызывают особое беспокойство в связи с ситуацией по коронавирусу. Речь шла о республиках Тыва и Коми, Севастополе и Самаре, Магаданской и Астраханская областях, а также Красноярском крае.

Вместе с тем министр отметил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, прирост пациентов в целом замедлился, в основном за счет таких регионов, как Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

В РФ в общей сложности выявлено 6 379 904 случая COVID-19, в том числе 23 120 случаев за минувшие сутки. С начала распространения коронавируса количество летальных исходов достигло 162 509, выздоровели 5 700 212 человек.

С 18 января в стране проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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