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00:43 (мск), источник: Известия

Эксперты сообщили о росте в России числа скам-писем

В России выросло число мошеннических писем, в которых обещают легкий заработок. Об этом 5 августа сообщили опрошенные «Известиями» эксперты.

Источник: Известия

Так, в «Лаборатории Касперского» заявили о том, что во II квартале российские интернет-пользователи получили 2 млн мошеннических писем, в которых обещают легкий способ обогащения. Это почти в три раза больше, чем за I квартал 2021 года или IV квартал 2020-го, уточнили в компании.

«Мы фиксируем всплеск активности мошенников, занимающихся рассылками скам-писем, эксплуатирующих тему легкого заработка. А именно предложения фейковых выплат, денежных переводов и пассивного дохода. Фальшивые уловки самые разные: в письме может упоминаться заработок на криптовалюте, бизнес-схема от известных людей или выплаты от банков», — рассказал руководитель группы защиты от почтовых угроз в компании Андрей Ковтун.

Специалисты отмечают, что когда пользователь переходит по ссылке из такого письма, то попадает на скам-сайт, где на определенном этапе его просят оплатить небольшую комиссию, однако она потом уходит злоумышленникам и никакого реального предложения человек не получает.

Люди эмоционально воспринимают новости, связанные с вознаграждениями и возможностью сэкономить, поэтому охотно переходят по ссылкам. От лица «Гослото», Ozon, Wildberries, «Ленты», «Магнита», «Пятерочки» злоумышленники предлагают получить бесплатный лотерейный билет и оставить личные данные на сайте, чтобы поучаствовать в розыгрыше тура, автомобиля или квартиры, рассказали специалисты Digital Security.

— Подобных писем стало больше с весны 2020 года, когда на фоне снижения реальных доходов люди начали больше опасаться за завтрашний день и заинтересовались подработкой, — отметил Владимир Ульянов.

Если вы получили скам-письмо, не нажимайте на ссылки, не открывайте приложенные файлы и удалите само сообщение, посоветовал генеральный директор Zecurion Алексей Раевский. Не будет лишним установить надежное защитное решение, которое не даст перейти на фишинговый или скам-сайт, заключил Андрей Ковтун.

«Известия» направили запрос в Роскомнадзор с просьбой указать, сколько подобных сайтов было заблокировано за семь месяцев 2021 года.

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