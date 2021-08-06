00:43 (мск), источник: Известия
Эксперты сообщили о росте в России числа скам-писем
В России выросло число мошеннических писем, в которых обещают легкий заработок. Об этом 5 августа сообщили опрошенные «Известиями» эксперты.
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Так, в «Лаборатории Касперского» заявили о том, что во II квартале российские
«Мы фиксируем всплеск активности мошенников, занимающихся рассылками
Специалисты отмечают, что когда пользователь переходит по ссылке из такого письма, то попадает на
Люди эмоционально воспринимают новости, связанные с вознаграждениями и возможностью сэкономить, поэтому охотно переходят по ссылкам. От лица «Гослото», Ozon, Wildberries, «Ленты», «Магнита», «Пятерочки» злоумышленники предлагают получить бесплатный лотерейный билет и оставить личные данные на сайте, чтобы поучаствовать в розыгрыше тура, автомобиля или квартиры, рассказали специалисты Digital Security.
— Подобных писем стало больше с весны 2020 года, когда на фоне снижения реальных доходов люди начали больше опасаться за завтрашний день и заинтересовались подработкой, — отметил Владимир Ульянов.
Если вы получили
«Известия» направили запрос в Роскомнадзор с просьбой указать, сколько подобных сайтов было заблокировано за семь месяцев 2021 года.