Глава ВОЗ считает, что мир вступил в период реальной опасности из-за COVID-19

«Мир находится сейчас в периоде реальной опасности. Многие из достижений, которых мы добились, сейчас подвергаются эрозии», — отметил он.
Согласно опубликованным в четверг данным ВОЗ, число выявленных в мире за время пандемии случаев заражения коронавирусом превысило 200 млн.
Как подчеркнул Гебрейесус, распространение инфекции подстегивается возросшими социальными контактами, непоследовательными мерами в области здравоохранения и общественной сфере, а также «неравноправной вакцинацией».
Он напомнил, что более 80% вакцины от коронавируса «ушло в страны с высокими и средними доходами».
Гендиректор назвал неправильной нынешнюю ситуацию, при которой работники здравоохранения в государствах с низкими доходами «не получают вакцину», тогда как одновременно в других странах вакцинацию проходят жители, не подвергающиеся риску серьезно заболеть.
«С трудом обретенные достижения [в борьбе с пандемией] утрачиваются, системы здравоохранения перегружены, поскольку рост числа инфицированных создает нехватку необходимых для спасения жизней средств лечения», — констатировал Гебрейесус.
Он напомнил о своем призыве ввести мораторий на бустерную вакцинацию по меньшей мере до конца сентября. Это дало бы возможность направить высвободившиеся дозы вакцины на проведение прививок в странах с низкими доходами и достичь объявленной ранее ВОЗ цели — иммунизировать не менее 10% населения во всех странах мира до конца сентября.
Потребности в финансовых средствах для борьбы с коронавирусом превосходят имеющиеся ресурсы, сказал гендиректор. Стратегический план реагирования на пандемию на 2021 год испытывает нехватку $900 млн. «Это почти половина того, что нам нужно», — сказал глава ВОЗ. По его словам, в нынешнем году в дополнительном финансировании в размере $3,8 млрд нуждается международный механизм доступа к вакцинам COVAX: эти фонды нужны для закупки вакцин на 2022 год.