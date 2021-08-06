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17:10 (мск), источник: Аргументы и факты

Булава, колчан и мухобойка. Какими бывают символы президентской власти?

В разных странах мира знаками высшей власти служат самые разнообразные предметы.

Источник: Пресс-служба Президента России
25 лет назад указом Бориса Ельцина официальными символами власти президента РФ были утверждены президентский штандарт, президентский знак и специальный экземпляр Конституции России.

Что представляют собой символы власти в России?

Штандарт — квадратное полотнище из трёх равновеликих горизонтальных полос белого, синего и красного цветов. На нём изображен герб России, а само полотнище окаймлено золотой бахромой. На древке штандарта, которое венчает металлическое навершие в виде копья, закреплена серебряная скоба с выгравированными на ней ФИО президента и датами его пребывания на этом посту. Штандарт находится в служебном кабинете главы государства в Кремле. Дубликаты штандарта поднимают над его резиденцией в Москве и над другими резиденциями, если президент находится там. Такие же штандарты устанавливаются на его транспортных средствах.

Знак президента России
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Знак президента состоит из собственно знака и цепи. Знак выполнен из золота и представляет собой равноконечный крест с расширяющимися концами, лицевая сторона которого покрыта рубиновой эмалью. В центре креста — накладное изображение государственного герба РФ, на оборотной стороне — круглый медальон с девизом «Польза, честь и слава». Цепь изготавливается из золота, серебра и эмали. В ней 17 звеньев, 8 из которых круглой формы с тем же девизом, что и на медальоне, а 9 — в виде герба. На обратной стороне звеньев помещены накладки из белой эмали, на них золотом гравируются фамилия, имя и отчество каждого из президентов и год его вступления в должность на каждый срок.

Специальный экземпляр Конституции РФ, переплетённый кожей варана красного цвета, с накладным серебряным гербом РФ и тиснёной золотой надписью «Конституция Российской Федерации» был изготовлен накануне повторного вступления Бориса Ельцина в должность президента. Официальное описание этого символа никогда не утверждалось. Перед своей первой инаугурацией Владимир Путин отменил статус специального экземпляра Конституции как официального символа президентской власти. Однако по традиции на этом экземпляре основного закона присягали все российские лидеры.

Специальный экземпляр Конституции Российской Федерации | Источник: Пресс-служба Президента России

Орден — Его Превосходительству

В мировой практике в качестве символов высшей власти используется множество самых разных знаков и предметов. Например, президент Франции при вступлении в должность принимает цепь Великого магистра Ордена Почётного Легиона. Так же, как и во Франции, Орден Республики Кот-д Ивуар (бывшей французской колонии) передаётся новому президенту. Сам этот орден по внешнему виду очень напоминает Орден Почётного Легиона. Подобные президентские знаки есть и в некоторых странах Латинской Америки: Медаль президента Боливии, Орден Освободителя — в Венесуэле. Но наиболее распространённым символом власти в латиноамериканских странах является президентский пояс. Его изготавливают из ткани и обычно носят через правое плечо к левой стороне бедра. Президентские пояса очень яркие и расцветкой напоминают национальные флаги.

Булава президента Украины

Нагрудные знаки президента существуют и во многих республиках бывшего СССР: на Украине, в Молдове, Киргизии и других. Как правило, они изготовлены из благородных металлов и нередко украшены драгоценными камнями.

Самый оригинальный из украинских президентских символов — булава.

Изготовлена она из позолоченного серебра и украшена декоративным орнаментом и драгоценными камнями, состоит из рукояти и шарообразного навершия. Кроме того, что булава — сама по себе ударное оружие, в ней ещё спрятан стилет с выгравированным на его лезвии латинским девизом «Omnia revertutur» («Всё возвращается»). Символический смысл этой фразы толкуется по-разному.

В некоторых странах символами президентской власти могут выступать и очень неожиданные вещи. Например, мухобойка — крайне полезный в жарких странах предмет.

Первый президент Кении Джомо Кениата в торжественных случаях всегда носил с собой мухобойку, которая выполняла роль регалии, символа его власти. С таким же трепетным уважением относился к мухобойке и президент Малави Гастингс Банда.

Штандарт со свастикой

В некоторых странах приняты и весьма экзотические ритуалы при вступлении в высшую должность. Скажем, Джо Байден, который в публичных выступлениях часто запинается, путает слова и делает продолжительные паузы, едва ли мог бы стать президентом Чехии. В этой стране сам процесс чтения присяги избранного главы государства строго регламентирован. В чешской Конституции записано, что отклонения от её текста и запинки при чтении влекут за собой отмену результатов выборов.

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Существуют и более оригинальные символические обряды при инаугурации. Скажем, действующий президент Мексики Андреас Мануэль Лопес Обрадор прошёл церемонию, которая включала древние традиции индейцев. Во время инаугурации его окуривали дымом целебных трав, изгоняющих, согласно поверьям индейцев, злых духов и защищающих от дурных намерений.

Иногда президенты меняют сами символы власти. Так, в 2007 году в Аргентине по настоянию первой женщины-президента Кристины Киршнер был несколько укорочен президентский жезл. В Италии президент во время инаугурации возлагает руку не только на Конституцию, но и на Библию. Один из атрибутов президентской власти в Туркменистане — колчан со стрелами. Он символизирует единение народа, достаток и благословение на добрый путь.

Есть и европейская страна, где официально используется изображение свастики: Финляндия.

Свастику можно увидеть в верхнем углу на штандарте финского президента. Она жёлтого цвета и вписана в так называемый Крест свободы. Правда, многие финны отрицают связь финской свастики с нацистской. Тем не менее недавно её от греха подальше убрали с флагов Военно-воздушных сил страны.

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