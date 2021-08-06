17:31 (мск), источник: Аргументы и факты
Чехов для Киану. Какие русские книги любят зарубежные звезды?
Классическая русская литература известна во всем мире. А знаете ли вы, что среди зарубежных звезд немало ее настоящих поклонников?
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АиФ.ру рассказывает о западных актерах, которые прочитали и полюбили русскую классику.
Киану Ривз
Актер Киану Ривз испытывает глубокую любовь к русской литературе. Среди его любимых авторов Антон Чехов, Лев Толстой, Федор Достоевский. К тому же Ривз несколькими киноролями оказался связан с русским языком. В фильмах «Джон Уик» и «Профессионал» ему потребовалось в некоторой степени овладеть русской речью. Интересно, что актеру удалось прочесть на русском языке шекспировского «Гамлета».
Дэвид Харбор
Американский актер Дэвид Харбор не остался в стороне. Он читал книги Федора Достоевского, Николая Гоголя, Антона Чехова, Михаила Булгакова. «Из потрясающих книг этих авторов я вынес, что у русских очень большое сердце, что они очень эмоциональные, обладают яркой индивидуальностью и могут быть целеустремлёнными в достижении своей мечты», — поделился своими ощущениями Харбор в недавнем интервью газете «Metro».
Настасья Кински
Немецкая актриса Настасья Кински была названа в честь двух героинь романа Федора Достоевского «Идиот»: Настасьи Филипповны и Аглаи Епанчиной (второе имя артистки). Кински всю свою жизнь проявляет особую любовь к русской литературе. Даже своим детям она дала имена Алеша и Софья, в честь героев Достоевского. Помимо этого, актриса заинтересовалась экранизациями русской классики, среди которыхы были «Вешние воды» Ежи Сколимовского по Ивану Тургеневу, «И свет во тьме светит» братьев Тавиани по Льву Толстому, а также «Униженные и оскорбленные» Андрея Эшпая по Федору Достоевскому.
Джаред Лето
На одной из встреч с журналистами Джаред Лето, американский актер и фронтмен рок-группы Thirty Seconds to Mars, рассказал о том, что одна из его любимых книг — антиутопия Евгения Замятина «Мы». Артист считает, что это литературное произведение актуально вне времени, поэтому его можно причислить к образцам великой литературы.
Том Хиддлстон
Британский актер Том Хиддлстон, наиболее известный по суперзлодейской роли Локи, гениальным драматургом считает Антона Чехова. По мнению артиста, чеховским героям внезапно приходит осознание того, что жизнь — это песочные часы, тогда как само действие его пьес основано на представлении конкретного эпизода из жизни человека, находящегося в определенное время в определенном месте. Как поклоннику чеховской драматургии Хиддлстону посчастливилось сыграть в британской интерпретации пьесы «Иванов» по одноименному произведению писателя.
Джонни Депп
Симпатию к творчеству русских классиков проявляет и Джонни Депп. Рассуждая о любимых книгах, к которым интересно возвращаться снова и снова, наряду с «Цветами зла» Шарля Бодлера и «В дороге» Джека Керуака, он также отмечает «Записки из подполья» русского писателя Федора Достоевского.
Жерар Депардье
Всемирно известный французский актер Жерар Депардье любит творчество классиков русской литературы Золотого века — Александра Пушкина и Михаила Лермонтова.
Опра
Авторитетная телеведущая Опра Уинфри обожает «Анну Каренину» Льва Толстого. По ее мнению, это самая захватывающая история любви.
Джуд Лоу
Особый интерес талант Толстого вызывает также у голливудского актера Джуда Лоу. Он прочитал «Анну Каренину» после того, как ему предложили сняться в экранизации романа. Произведение произвело на актера неизгладимое впечатление, поэтому за прочтением книги последовало перевоплощение Лоу в Алексея Каренина.
Дэниел Рэдклифф
Дэниел Рэдклифф неоднократно заявлял о своей любви к русской культуре и в частности — литературе. Еще будучи подростком он прочитал «Преступление и наказание» Достоевского, потом Гоголя, Замятина и многих других писателей.
Рэйф Файнс
Британский актер Рэйф Файнс тоже поклонник русской литературы. Он считает, что такие писатели, как Антон Чехов, Иван Тургенев, Лев Толстой, Александр Пушкин, удивительно мудры. Файнс сам несколько раз становился героем произведений русских авторов. «Чем мне нравятся ваши писатели — Толстой, Чехов, Тургенев — тем, что они потрясающе исследуют и показывают человеческую душу. Поэтому их до сих пор читают и ставят. Я играл в пьесе Чехова на сцене, я играл Евгения Онегина в кино» — рассказал он в одном из интервью. В 1999 году актер исполнил роль Евгения Онегина в фильме «Онегин», а в 2015 году сыграл Ракитина в фильме Веры Глаголевой «Две женщины», снятом по пьесе Тургенева «Месяц в деревне».